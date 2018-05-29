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都是孩子都要愛 伊甸攜手陳佩琪關懷慢飛天使

中央社2018/05/29 16:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北29日電）6月1日是國際兒童節，伊甸基金會即日起至6月3日舉辦「愛孩童幸福節」活動，更邀請陳佩琪共同推廣「都是孩子都要愛」理念，盼透過活動，鼓勵更多慢飛天使飛翔，替孩子們發聲。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天下午受邀出席活動，並分享照顧大兒子的經驗，她說，大兒子3歲時診斷出是自閉症，還拿到重大傷病卡，讓她完全無法接受，索性帶兒子上幼兒園，第一天就被「退貨」，直到去台大兒童精神科日間留院治療部治療，小孩終於學會開口說話，她的心情也逐漸平復。

陳佩琪說，在照顧大兒子的過程中，有過憂鬱、低潮情緒，除了她是小兒科醫師，在診斷方面比別人厲害一些，其他的過程都感同身受，建議家中有慢飛天使的家長，要掌控自己的情緒，接受孩子的情形，調整生活步調，與孩子一同成長。

陳佩琪舉例，大兒子幼小時坐、站、爬都沒問題，甚至有點皮，但與其他小孩的人際互動關係不好，比較活在自我世界，不喜歡互動的結果就是語言發展遲緩。

她說，兒子對特殊物體有過度執著，像是愛玩旋轉物體、喜歡唸字卡、玩飛機玩具時只玩輪子，不愛讓飛機飛行，強調若家中孩子有這樣的情形，家長要注意。

伊甸基金會資源發展處長張炎玉說，台灣0至6歲的孩子中，每年有10萬名要接受早期療育，希望透過今天的活動，替孩子們發聲。（編輯：張芷瑄）1070529

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