都是孩子都要愛 伊甸攜手陳佩琪關懷慢飛天使

（中央社記者梁珮綺台北29日電）6月1日是國際兒童節，伊甸基金會即日起至6月3日舉辦「愛孩童幸福節」活動，更邀請陳佩琪共同推廣「都是孩子都要愛」理念，盼透過活動，鼓勵更多慢飛天使飛翔，替孩子們發聲。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天下午受邀出席活動，並分享照顧大兒子的經驗，她說，大兒子3歲時診斷出是自閉症，還拿到重大傷病卡，讓她完全無法接受，索性帶兒子上幼兒園，第一天就被「退貨」，直到去台大兒童精神科日間留院治療部治療，小孩終於學會開口說話，她的心情也逐漸平復。

陳佩琪說，在照顧大兒子的過程中，有過憂鬱、低潮情緒，除了她是小兒科醫師，在診斷方面比別人厲害一些，其他的過程都感同身受，建議家中有慢飛天使的家長，要掌控自己的情緒，接受孩子的情形，調整生活步調，與孩子一同成長。