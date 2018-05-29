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江申深耕電動車 轉投資陸廠擴產外銷回溫

中央社2018/05/29 16:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）汽車零配件廠商江申總經理黃得超表示，轉投資中國大陸襄陽恩梯恩規劃今年9月再擴產，廣州恩梯恩外銷回溫，電動車布局有進展。

江申今天下午參加富邦證券舉辦法人說明會。

展望轉投資公司布局，黃得超透露，江申轉投資襄陽恩梯恩規劃在9月增加第7條等速傳動軸產線，預估今年襄陽恩梯恩月產能可從18萬支增加到21萬支。

黃得超指出，襄陽恩梯恩持續導入自動化、降低成本改善品質，考慮鋼材採購中國大陸在地化。

在廣州恩梯恩部分，黃得超表示，目前廣州恩梯恩等速傳動軸月產能維持40萬支左右，產能持續滿載，廣州恩梯恩這幾個月外銷表現看到改善跡象，在電動車業務推動有成果。

法人指出，廣州恩梯恩透過供貨傳動軸產品，切入電動車大廠特斯拉（Tesla）新款電動車產品，特斯拉5月有拉貨，預期下半年可再供貨。

除了特斯拉，廣州恩梯恩也切入中國大陸電動車客戶，新訂單持續導入。目前廣州恩梯恩今年營收把握度約94%。

展望第2季和全年，法人預估江申整體第2季業績可望略優於首季。

江申今年首季合併營收新台幣2.78億元，較去年同期2.66億元成長4.4%，首季稅後淨利1.04億元，較去年同期1.33億元減少21.4%，首季每股稅後純益1.43元，略遜於去年同期EPS 1.82元。

法人表示，首季江申轉投資福州福享加速折舊攤提、獲利小幅年增，廣州恩梯恩首季獲利較去年同期衰退，主要是美元評價資產減損。廈門金龍江申仍受到客車市場衰退、以及鋼材成本上揚影響。(編輯：李信寬)1070529

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