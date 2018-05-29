江申深耕電動車 轉投資陸廠擴產外銷回溫

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）汽車零配件廠商江申總經理黃得超表示，轉投資中國大陸襄陽恩梯恩規劃今年9月再擴產，廣州恩梯恩外銷回溫，電動車布局有進展。

江申今天下午參加富邦證券舉辦法人說明會。

展望轉投資公司布局，黃得超透露，江申轉投資襄陽恩梯恩規劃在9月增加第7條等速傳動軸產線，預估今年襄陽恩梯恩月產能可從18萬支增加到21萬支。

黃得超指出，襄陽恩梯恩持續導入自動化、降低成本改善品質，考慮鋼材採購中國大陸在地化。

在廣州恩梯恩部分，黃得超表示，目前廣州恩梯恩等速傳動軸月產能維持40萬支左右，產能持續滿載，廣州恩梯恩這幾個月外銷表現看到改善跡象，在電動車業務推動有成果。