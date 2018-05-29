NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

玻纖布廠籌資急 德宏要辦2億元現增案 富喬擬發CB

鉅亨網2018/05/29 16:57
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

PCB 產業去年景氣轉佳，上游玻纖布廠德宏工業 (5475-TW) 、富喬 (1815-TW) 去年營運都有不錯的表現，均有盈餘入袋，同時，在近期相繼提出辦理現金增資案及發行無擔保可轉換公司債的市場籌資計畫。

富喬工業今 (29) 日董事會決議發行擬發行 6 億元的可轉換公司進行市場籌資，將在近期內送件，富喬工業的此一發債籌資計畫預計最快在 7 月底完成，募集資金將用於償還銀行貸款，預計一年可以節省 1100 萬元的利息支出。

而德宏工業在去年營運走出谷底，全年稅後純益 1.22 億元，每股純益 0.8 元，不僅較上一年轉虧為盈，且創 6 年來最佳獲利成績；公司 21 日向金管會證期局送件擬辦理 2 億元股本現金增資案目的要降低負債比改善財務結構。

德宏現增案暫定以每股 6 元折價發行，擬自市場籌資 1.2 億元，用於改善財務結構，主辦券商為華南永昌證券，如一切順利，可望於第 3 季完成資金的募集，也可望將負債比降至 70% 以下。

德宏工業目前在台灣擁有 310 台電子級玻纖布織布機，在江蘇省蘇州擁有 480 台電子級織布機。

德宏工業在第 1 季財報營收 6.59 億元，稅後純益為 2869 萬元，每股純益 0.18 元，第 2 季出貨狀況仍維持穩定。

富喬日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字德宏工業籌資富喬headline
華新科4月自結數爆衝 單月...〈裕隆集團法說〉裕日車明年...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan