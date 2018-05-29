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中央社

30年佳葉龍茶搖身GABA烏龍茶 安神助眠

中央社2018/05/29 16:55
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北29日電）鎖定工作壓力大、喝茶會睡不著的族群，農委會茶業改良場推廣富含機能成分GABA、由佳葉龍茶改良的「GABA烏龍茶」，現在已經上市。

農委會茶業改良場今天召開「顛覆傳統 最放鬆的烏龍茶—GABA烏龍茶」發布記者會，會中也邀請技轉生產此產品的業者與會，業者說，已在電商及百貨公司的超市銷售，日本通路商也正在洽談中。

茶改場課長楊美珠說，「佳葉龍茶」早於1987年就創始於日本，但是因為厭氧狀態下製成，所以容易帶有悶酸味，茶改場融合此無氧發酵工序，誘導茶葉中的GABA生合成與累積，推出新生代的「GABA烏龍茶」，沒有悶酸味，也具備日本規定商業化的佳葉龍茶，GABA含量須達每100公克150毫克以上的標準。

她也說，γ-氨基丁酸（GABA）是一種存在於人體中的胺基酸，為哺乳動物中樞神經系統中重要的抑制性神經傳遞物質，可抑制中樞神經系統過度興奮，對腦部具有安定作用，有助放鬆和消除神經緊張，適合工作壓力大、喝一般茶會睡不著的人飲用，有益安神助眠。

楊美珠說，茶改場研發出此產品後，曾邀日本茶業研究人員交流時試飲，也令對方驚艷。

今天記者會中也邀請技轉生產此產品的業者與會，業者說，已經在PChome商店街、Yahoo奇摩商城及百貨新光三越全省超市銷售，並是有機產品，日本通路商也正在洽談訂購，有可能輸銷日本。（編輯：陳清芳）1070529

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