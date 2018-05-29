百年傳說六甲西宮　風水寶地鶯山廟

六甲西宮因位於鶯山山腰，當地人又稱鶯山廟。六甲指的是浦邊、劉沃、后宅丶呂厝、洋山、長福里六個村庄，建於清嘉慶年間，背有鶯山當靠山，前有雞髻頭海口，位在飛鶯逐雞穴的好地理，衍伸出廟前石將軍大戰后沙村風獅爺的風水傳說，也使得石將軍成為各地信眾遊客必定造訪的景點。

說到金門就想到貢糖、菜刀、阿兵哥，除此之外也有許多名廟古寺。六甲西宮又稱鶯山廟，主祀護國舍人，傳說這間廟以出靈籤聞名，又有將軍與石獅的風水大戰，這樣一座百年廟宇，值得我們來探訪一番。

護國舍人是誰呢？就是《羅通掃北》的主角之弟羅仁，曾擔任中書舍人，後來大家就把羅通、羅仁兄弟並稱為護國舍人。鶯山廟除了好地理聞名之外，也以出靈籤聞名。這裡的籤詩以歷史人物為題，狄仁傑、李白、張巡、許遠、韓愈等人的故事來回應求籤者，當地耆老分享越是從遠方前來求得的籤越準確，因此也有人遠從國外特地來此求籤。

關於靈籤也有一項傳說，「潮水淹拜石鶯山出靈籤」。在鶯山海堤外有一顆拜石，過去漲潮時，海水能淹到石將軍前，因此以船為家的人都會將船開到鶯山廟前求靈籤，現在築起堤防後，已看不見這樣的景象，就連想看拜石都不一定看得到了。

農曆正月初九是護國舍人的誕辰，廟方會連續初九初十兩天建醮慶祝，舉行吃三牲粿儀式，不僅六甲地區參與，各地宮廟也會前來祝賀，更會聘請戲班演戲酬神，為當地重要的祭祀活動。

延伸閱讀：

這個神明很少見／將軍哪有這麼萌 頭頂石獅的李廣將軍

資料來源：

六甲鶯山廟

鶯山廟建醮繞境陳縣長全程參與

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/