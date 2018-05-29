NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
寺廟列表神明故事宗教用品時事專題宗教儀式
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
保庇

百年傳說六甲西宮　風水寶地鶯山廟

保庇2018/05/29 16:23
百年傳說六甲西宮　風水寶地鶯山廟（圖／保庇）
百年傳說六甲西宮　風水寶地鶯山廟（圖／保庇）

說到金門就想到貢糖、菜刀、阿兵哥，除此之外也有許多名廟古寺。六甲西宮又稱鶯山廟，主祀護國舍人，傳說這間廟以出靈籤聞名，又有將軍與石獅的風水大戰，這樣一座百年廟宇，值得我們來探訪一番。

金門六甲西宮（鶯山廟）（圖／六甲西宮FB粉絲專頁）
金門六甲西宮（鶯山廟）（圖／六甲西宮FB粉絲專頁

六甲西宮因位於鶯山山腰，當地人又稱鶯山廟。六甲指的是浦邊、劉沃、后宅丶呂厝、洋山、長福里六個村庄，建於清嘉慶年間，背有鶯山當靠山，前有雞髻頭海口，位在飛鶯逐雞穴的好地理，衍伸出廟前石將軍大戰后沙村風獅爺的風水傳說，也使得石將軍成為各地信眾遊客必定造訪的景點。

護國舍人是誰呢？就是《羅通掃北》的主角之弟羅仁，曾擔任中書舍人，後來大家就把羅通、羅仁兄弟並稱為護國舍人。鶯山廟除了好地理聞名之外，也以出靈籤聞名。這裡的籤詩以歷史人物為題，狄仁傑、李白、張巡、許遠、韓愈等人的故事來回應求籤者，當地耆老分享越是從遠方前來求得的籤越準確，因此也有人遠從國外特地來此求籤。

關於靈籤也有一項傳說，「潮水淹拜石鶯山出靈籤」。在鶯山海堤外有一顆拜石，過去漲潮時，海水能淹到石將軍前，因此以船為家的人都會將船開到鶯山廟前求靈籤，現在築起堤防後，已看不見這樣的景象，就連想看拜石都不一定看得到了。

農曆正月初九是護國舍人的誕辰，廟方會連續初九初十兩天建醮慶祝，舉行吃三牲粿儀式，不僅六甲地區參與，各地宮廟也會前來祝賀，更會聘請戲班演戲酬神，為當地重要的祭祀活動。

延伸閱讀：

這個神明很少見／將軍哪有這麼萌　頭頂石獅的李廣將軍

資料來源：

六甲鶯山廟
鶯山廟建醮繞境陳縣長全程參與

走過路過別錯過，快來請神明保庇一下：https://bobee.nownews.com/

關鍵字六甲西宮羅仁護國舍人金門鶯山廟
這個神明很少見／將軍哪有這...名廟打卡／大里菩薩寺處處是...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan