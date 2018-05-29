影／中興文創園區貸款壓力大　議員憂宜縣府賣地解套

位於宜蘭縣五結鄉的中興文創園區，是宜蘭縣政府以土地貸款開發的園區，沉重的貸款壓力曾經讓代理縣長陳金德坦言如果做不好，縣府可能會「破產」。因此，亟欲出售土地尋求解套。不過，縣議員黃定和表示，經過一段時間，發現中興文創並沒有將文創產業帶動起來，但為紓解貸款壓力，縣府反而考慮將部分土地分割出售，質疑背後是「假文創，真炒作地皮」。對於議員的質疑，文化局回應，中興文創的發展有短、中、長期的規畫，而預計出售的土地是原本就已規畫要標售的周邊土地，並非園區內土地。
中興文化創意園區是宜蘭縣政府以土地貸款方式購買興中紙業舊廠房及土地打造而成的文創園區，去（106）年7月22日正式營運。由於貸款金額高達29億，利息負擔相當沉重。陳金德今年3月份在該園區舉辦的縣政開講當中就坦言，如果文創失敗做不好，縣政府可能會「破產」。而近來傳出縣府打算出售土地尋求解套。
黃定和指出，縣府花了幾十億就是要把文創作好，但經過一段時間發現並沒有將文創產業帶動起來，在每天沉重的利息壓力下，讓縣府財政喘不過氣來，因而考慮分割一部分土地出售，質疑原來中興文創背後是「假文創，真炒作」，炒作地皮。黃定和說：「要文創就好好做，不要因為其它因素就出售土地。」
對於議員的質疑，宜蘭縣文化局長李志勇表示，中興文創有短、中、長期的規畫，短期是文創培育與育成，第二階段是產業的扶植，第三階段則是文化經濟的體驗，目前雖然正式營運不滿一年，但已看到初步的成績，往後也將繼續調整策進。
至於縣府打算出售的土地，縣府財政處表示，這筆土地是中興文創周邊的土地，總共5公頃，縣府希望文創園區做起來，讓該土地可以標售較好價格，以紓解沉重的貸款壓力。