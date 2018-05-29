影／中興文創園區貸款壓力大　議員憂宜縣府賣地解套

位於宜蘭縣五結鄉的中興文創園區，是宜蘭縣政府以土地貸款開發的園區，沉重的貸款壓力曾經讓代理縣長陳金德坦言如果做不好，縣府可能會「破產」。因此，亟欲出售土地尋求解套。不過，縣議員黃定和表示，經過一段時間，發現中興文創並沒有將文創產業帶動起來，但為紓解貸款壓力，縣府反而考慮將部分土地分割出售，質疑背後是「假文創，真炒作地皮」。對於議員的質疑，文化局回應，中興文創的發展有短、中、長期的規畫，而預計出售的土地是原本就已規畫要標售的周邊土地，並非園區內土地。

中興文化創意園區是宜蘭縣政府以土地貸款方式購買興中紙業舊廠房及土地打造而成的文創園區，去（106）年7月22日正式營運。由於貸款金額高達29億，利息負擔相當沉重。陳金德今年3月份在該園區舉辦的縣政開講當中就坦言，如果文創失敗做不好，縣政府可能會「破產」。而近來傳出縣府打算出售土地尋求解套。