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捷絲旅三重館上樑 明年第2季開幕

中央社2018/05/29 17:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北29日電）晶華旗下Just Sleep捷絲旅三重館今天舉行上樑儀式，預定2019年第2季開幕，加上4月動土、預計2021年開幕的台南十鼓館，捷絲旅在台據點將增加為9個，後續也不排除揮軍海外。

晶華旗下Just Sleep捷絲旅4月在台南十鼓文化園區進行捷絲旅台南十鼓館的動土典禮，今天則舉行捷絲旅三重館的上樑儀式，代表業主的賓陽建設董事長朱葉輝霞、副董事長朱俊曉，以及捷絲旅台灣區總經理陳惠芳今天均出席儀式。

捷絲旅說明，三重館位於新北市三重區三和路，飯店基地面積為322.77坪、總樓地板面積為2300坪，初步規劃興建為地上11層、地下3層，95間客房的旅店。

由於原基地前身為木材廠，為保留原工廠的風格與概念，負責該建案室內設計規劃的台灣設計師葉裕清，在建築外觀融入木工廠懸吊設備，並透過手工磚牆及黑鐵鍛鑄逃生梯營造美式公寓的復古風情。

陳惠芳表示，捷絲旅品牌自2009年成立之今，拓點計畫一直是採取穩健踏實策略，在台北市區的西門館、林森館以及臺大尊賢館之後，捷絲旅高雄中正館、站前館、花蓮中正館以及宜蘭礁溪館也陸續加入營運陣容。

此外，市場也傳出，捷絲旅將揮軍金門拓點，新飯店預計2020年中開幕營運，也有計畫走出海外拓展版圖。對此，捷絲旅表示，目前確定將加入營運的據點為台北三重館和台南十鼓館。（編輯：楊凱翔）1070529

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