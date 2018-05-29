〈裕隆集團法說〉裕日車明年Q2開賣首款電動車 售價

裕日車 (2227-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理李振成指出，預計明 (2019) 年 4 月將引進全球賣最好的電動車款 Nissan Leaf 第二代，不過，價格可能不如市場預期平價，預計定價可能會在 150 萬元起跳，估每個月可銷出 50 台，將是裕日車開賣電動車的第一步。

隨著裕隆集團中包括中華 (2204-TW)、裕隆 (2201-TW) 納智捷皆要推出電動車款，裕日車在此趨勢下也不缺席，最快明年 4 月就會導入台灣車市。

Nissan Leaf 電動車早在 2010 年 12 月就在日本市場推出，累積至去年銷量達 30 萬台，是全球賣最好的電動車款。