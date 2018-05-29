NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

綠營徵召姚文智選北市？　蘇貞昌：很高興看到好人才出來

記者陳志仁／新北報導2018/05/29 17:20
▲蘇貞昌說，民進黨經過審慎的考慮後，台北市長的提名很快就會定奪。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲蘇貞昌說，民進黨經過審慎的考慮後，台北市長的提名很快就會定奪。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長後，國民黨新北市長參選人侯友宜卻酸「還要再看看，姚文智能不能站上投手丘？」民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為，侯友宜應該檢討自己的態度。

蘇貞昌表示，選舉應該來解決問題，就像A7合宜宅的問題，侯友宜對於已經汙染新莊2年多，都沒有辦法解決，受新北市議會議長蔣根煌的拜託，經由他出面、極力奔走，不用一個月就解決了，結果侯友宜還是用酸的；蘇貞昌暗諷，自己不能解決的問題，還見不得人家解決問題，應該要檢討這種的態度。

民進黨選對會建議徵召姚文智參選台北市長後，未來如何一起來衝刺雙北的市長選情、議員選戰？蘇貞昌說，民進黨經過審慎的考慮後，台北市長的提名很快就會定奪，也很高興看到好人才出來；另縣市長的選舉一定是由每個縣市先自己打穩基礎，彼此之間志同道合、有需要，一定會向各界展現相關合作的情形。

至於新北市政府又有一位公務員遭法院收押的看法？蘇貞昌認為，上樑不正下樑歪，自己如果公私不分，下面的人就會有樣學樣，特別強調他領導的台北縣政府，沒有一、二級的主管涉案；不過，已經做7年半的新北市長朱立倫、侯友宜的團隊，已經有100多位被法院追訴，新北市民一定不喜歡看到這樣的景象。

關鍵字蘇貞昌姚文智朱立倫侯友宜民進黨選對會
恆春半島星空吶喊　相遇在銀河下中鋼響應太陽光電政策投入發展綠能

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan