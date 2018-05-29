綠營徵召姚文智選北市？　蘇貞昌：很高興看到好人才出來

民進黨選對會建議徵召立委姚文智參選台北市長後，國民黨新北市長參選人侯友宜卻酸「還要再看看，姚文智能不能站上投手丘？」民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為，侯友宜應該檢討自己的態度。

蘇貞昌表示，選舉應該來解決問題，就像A7合宜宅的問題，侯友宜對於已經汙染新莊2年多，都沒有辦法解決，受新北市議會議長蔣根煌的拜託，經由他出面、極力奔走，不用一個月就解決了，結果侯友宜還是用酸的；蘇貞昌暗諷，自己不能解決的問題，還見不得人家解決問題，應該要檢討這種的態度。

民進黨選對會建議徵召姚文智參選台北市長後，未來如何一起來衝刺雙北的市長選情、議員選戰？蘇貞昌說，民進黨經過審慎的考慮後，台北市長的提名很快就會定奪，也很高興看到好人才出來；另縣市長的選舉一定是由每個縣市先自己打穩基礎，彼此之間志同道合、有需要，一定會向各界展現相關合作的情形。