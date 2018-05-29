觀光拚外交 賀陳旦率團APEC觀光部長會議

觀光局主任秘書林坤源今天表示，本次會議主題為掌握亞太區域於數位時代下之永續及包容性觀光，台灣將以「開拓多元市場、推動國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光、推廣體驗觀光」等5方向推動永續觀光。

他表示，賀陳旦將在國家觀光情勢報告裡表達台灣透過推動觀光新南向政策，逐步鬆綁東南亞國家來台簽證措施，並積極營造包含穆斯林族群在內的友善環境，創造與APEC個經濟體更密切的鏈結。

另外，也會以阿里山部落觀光發展的案例，與各國觀光部長分享台灣在落實永續觀光發展，並帶動當地包容性成長的作為，讓APEC各經濟體都瞭解到台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力。

過往行前都會排定和其他國家交流，今年已經出發在即，卻沒有明確規劃，對此，林坤源說明，今年將視會議狀況和其他國家進行交流；他也補充，今年依然是以中華台北（Chinese Taipei）的名義參加會議。（編輯：陳清芳）1070529