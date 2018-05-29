曾獲國際發明獎 謝孟翰當農夫發揮研發精神

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）曾以氫氣代替石油獲得紐倫堡發明獎的謝孟翰，轉投入農業種紅龍果及百香果，發揮研發精神，用各種技術突破氣候障礙，2年前獲百大青農，最近種有機百香果又讓產期提早2個月。

31歲的謝孟翰在2008年以「可適用多種燃料之引擎發動機」，獲德國紐倫堡國際發明展金牌，還獲伊朗發明協會頒發特別獎，當時，他還是屏東科技大學學生，進入社會的謝孟翰，因為在校所學為生物機電工程，與開發農業機具有關，進而對農業產生興趣。

8年前，謝孟翰與朋友租地合種紅龍果，利用咖啡渣發酵當肥料，種出的紅龍果碩大品質好，2年前獲得農委會的百大青農；去年，他與另一名百大青農羅秉諺在竹田承租3分多地種百香果。