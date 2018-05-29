NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

曾獲國際發明獎 謝孟翰當農夫發揮研發精神

中央社2018/05/29 17:04
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）曾以氫氣代替石油獲得紐倫堡發明獎的謝孟翰，轉投入農業種紅龍果及百香果，發揮研發精神，用各種技術突破氣候障礙，2年前獲百大青農，最近種有機百香果又讓產期提早2個月。

31歲的謝孟翰在2008年以「可適用多種燃料之引擎發動機」，獲德國紐倫堡國際發明展金牌，還獲伊朗發明協會頒發特別獎，當時，他還是屏東科技大學學生，進入社會的謝孟翰，因為在校所學為生物機電工程，與開發農業機具有關，進而對農業產生興趣。

8年前，謝孟翰與朋友租地合種紅龍果，利用咖啡渣發酵當肥料，種出的紅龍果碩大品質好，2年前獲得農委會的百大青農；去年，他與另一名百大青農羅秉諺在竹田承租3分多地種百香果。

結實纍纍吊掛在果藤上，這是謝孟翰百香果園場景，他說，近來全台種植紅龍果面積大增，雖然他種的紅龍果有固定外銷通路，但總會擔憂，因有政府的補助設施，他大膽嘗試南部少種的百香果。

謝孟翰利用有機肥、修剪樹枝枯葉及施放蜜蜂授粉等管理技術種植，突破氣候障礙，產期從5月中開始，比中部7月採收早2個月，而且酸甜口味，更贏一籌，並且申請有機認證。

謝孟翰說，一般百香果可以種4年，但植株易老化，生長勢降低，他決定每年換新種，產期結束後全部換新苗，以穩定產量及品質。

為提升土地利用率，百香果苗種下去還沒成林時，謝孟翰在行距間加種一季的青菜及蘿蔔，都是有機生產，雖不是主力，但也短暫供應市場。

謝孟翰同時還與朋友合作，在屏東市區開設門市，專賣小農農產品，也讓自己產品多一項通路。（編輯：劉政權）1070529

歐洲跨境詐騙2.3億元 苗...觀光拚外交 賀陳旦率團AP...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan