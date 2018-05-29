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中央社

歐洲跨境詐騙2.3億元 苗檢首波起訴33人

中央社2018/05/29 17:01
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，分批押解91人回台，經偵查發現集團成員4個多月內撥打4萬多通電話詐騙中國大陸地區人士，不法獲利估達新台幣2億3000萬元，首波起訴33人。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，刑事警察局去年接獲情資，施姓嫌疑人接受蔡男委託，在台灣招募成員加入「小白詐欺集團」，成員於同年9月起，陸續前往設於歐洲克羅埃西亞與斯洛維尼亞等地詐騙機房，擔任管理者、話務手、電腦手和廚師等工作，分工撥打電話詐騙大陸地區人民。

檢方指出，集團成員透過「假冒公安」等方式，向中國民眾謊稱身分遭冒用，必須凍結資產，要求匯款至指定帳戶內保管，藉以詐騙被害人財物，截至今年1月遭查獲，4個多月總共撥打4萬5000多通詐騙電話，估算共詐得新台幣2億3000餘萬元的不法所得。

克羅埃西亞與斯洛維尼亞兩國警方，今年1月18日展開攻堅，順利破獲電信機房，逮捕多名詐騙集團成員，台灣警方也於4月底，在台中查獲蔡姓主嫌，查扣現金5百餘萬元、高級房車24輛、不動產4筆、境內帳戶21個、境外帳戶2個，初估總金額約5900餘萬元。

檢方表示，台灣電信詐騙已發展為跨國有組織分工的犯罪集團，詐騙機房在國外撥打網路電話行騙，騙得款項由車手集團提領後，交由贓款處理中心洗錢、記帳、分贓，並匯款海外詐騙機房作為營運資金。

苗栗地檢署檢察官黃振倫主辦這起歐洲跨境電信詐欺集團案，前後動員582名警力，分4梯次將91名嫌犯成功押解回台，除1名孕婦交保，其他90名嫌犯仍羈押禁見，今天依組織犯罪防制條例以及詐欺取財等罪嫌，首波起訴33人。（編輯：張芷瑄）1070529

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