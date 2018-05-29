NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

台中東京6/14日開航 為花博添國際遊客量

中央社2018/05/29 17:12
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中直飛東京定期航班6月14日天天開航，台中市政府表示，台中東京定期航班將方便日本旅客造訪台中，對於年底登場的2018台中世界花卉博覽有很大的幫助。

台中市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，市府自104年起加強與日本觀光的交流，與日本奠定良好合作關係，包括105年聯合中台灣與日本中部的昇龍道觀光推進協議會簽署觀光友好交流備忘錄，106年與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定。

至今已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定、9個主題式合作遍布日本北中南區，透過國際觀光區域對接，增加互訪及旅運需求，近年每年約27萬日本旅客入住台中，106成長至31萬人，3年來增加18%。

觀旅局長陳盛山表示，台中直飛東京是中部民眾期待已久的航線，市府努力數年，力促台中與亞洲首都城市航線接軌，如今終於開花結果，有助於日本觀光客前來參加年底登場的花博。

他指出，台中國際機場近年不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點，分別由雙方規劃包機行程，促進台灣與日本觀光發展。

觀旅局表示，市府也成功爭取「第11屆台日觀光高峰論壇」首次來台中舉行，活動日期為5月31日至6月3日，藉由觀光界一年一度重要盛事進一步提升雙方觀光產業活絡交流。（編輯：黃于）1070529

政治利空衝擊 西班牙股市...499吃到飽 遠傳違反勞基...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan