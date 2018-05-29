台中東京6/14日開航 為花博添國際遊客量

至今已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定、9個主題式合作遍布日本北中南區，透過國際觀光區域對接，增加互訪及旅運需求，近年每年約27萬日本旅客入住台中，106成長至31萬人，3年來增加18%。

台中市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，市府自104年起加強與日本觀光的交流，與日本奠定良好合作關係，包括105年聯合中台灣與日本中部的昇龍道觀光推進協議會簽署觀光友好交流備忘錄，106年與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定。

（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中直飛東京定期航班6月14日天天開航，台中市政府表示，台中東京定期航班將方便日本旅客造訪台中，對於年底登場的2018台中世界花卉博覽有很大的幫助。

觀旅局長陳盛山表示，台中直飛東京是中部民眾期待已久的航線，市府努力數年，力促台中與亞洲首都城市航線接軌，如今終於開花結果，有助於日本觀光客前來參加年底登場的花博。

他指出，台中國際機場近年不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點，分別由雙方規劃包機行程，促進台灣與日本觀光發展。

觀旅局表示，市府也成功爭取「第11屆台日觀光高峰論壇」首次來台中舉行，活動日期為5月31日至6月3日，藉由觀光界一年一度重要盛事進一步提升雙方觀光產業活絡交流。（編輯：黃于）1070529