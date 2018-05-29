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財經

三商壽配發1.57元股票股利　去年每股EV67.1元

記者顏真真／台北報導2018/05/29 18:54
▲三商美邦人壽總經理張鎮坤。（圖／記者顏真真攝 , 2018.5.29）
▲三商美邦人壽總經理張鎮坤。（圖／記者顏真真攝 , 2018.5.29）

三商美邦人壽29日舉行今（2018）年第1季法說會，並公布2017年底隱含價值（EV）為1288.7億元，較2016年底的1258億元增加30.7億元，成長率為2.4％，每股隱含價值達67.1元，若對照該公司近日股價約16.5元計算，股價占每股EV的24.6%，另今年將配發1.57元股票股利，股票殖利率達9.5%。

三商美邦人壽財務長陳宏昇指出，由於著重於穩定提升經常性收益，因此未大量實現資本利得，但受到新台幣升值、匯損影響，第1季稅後虧損8.8億元，但相較於去年同期稅後虧損13億元，年成長30.8%，第1季每股稅後虧損0.46元。

陳宏昇也提到，受到匯損影響，今年第1季匯兌虧損38億元，比去年同期匯兌虧損26億元還多，因此也拖累整體投資收益率比起去年同期的2.6%，下滑至2.48%。

三商美邦人壽也公布2017年底隱含價值1288.7億元，較2016年底的1258億元、增加30.7億元，年增2.4%，同時，因去年底現金增資，股本增加，也使得每股隱含價值由前年的75.5元下滑至2017年的67.1 元。

三商美邦人壽表示，隱含價值的變動主要來自新契約價值的貢獻，但受到市場因素及經濟環境上變動的影響，使得三商美邦人壽2017年底隱含價值微幅成長。

此外，新任總經理張鎮坤也強調，對引進策略投資人是「開放態度」，將運用自己的財務背景為三商美邦人壽創造新價值，三商美邦人壽也將持續專注於「創新轉變、追求卓越」的營運目標，以強化財務結構、提升投資績效、優化風險管理及提升營運效率為策略重點，以期成為最能創造價值的專業壽險公司。
 

關鍵字三商美邦人壽隱含價值匯損股票股利投資壽險
敦南誠品將熄燈　租約到期的哀愁

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