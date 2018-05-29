〈安集展望〉年底前電廠達60MW 今年營收年增2成

安集成立於 2007 年，初期主要以太陽能電池模組生產與銷售為主，從 2011 年起，為降低太陽能景氣波動造成的影響，安集啟動首個 5 年計畫，以穩定公司獲利為主軸，直接擁有電廠以取得穩定利潤，從去年年初至今年 5 月為止，全台電廠共 641 座電廠，裝置容量由逾 40MW 提升至 57.3MW。

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 董事長黃國棟表示，今年電廠裝置容量已達 57.3MW(百萬瓦)，目標為年底前提升至 60MW，目前平均單日電費收入可超過 100 萬元；而模組在手訂單多，今年模組出貨量可達 120MW。法人預估，安集今年營收可望年增 2 成，獲利表現將會大幅優於去年。

黃國棟表示，今年目前為止電廠發電效率相當好，平均一天電費收入可超過 100 萬元，全年售電收入高峰落在第 2 與第 3 季，今年電廠裝置容量目標為提升至 60MW。

模組業務部分，黃國棟指出，今年模組在手訂單多，但客戶受限申請核可等因素，出貨時間因而延遲，目前在手訂單尚未出貨的就有 25MW，相當於超過 3 億元的營收還未兌現，預估今年模組出貨量可達 120MW。

黃國棟強調，模組市場近來短兵相接，今年起只接小單以做出市場區隔，若單月營收超過 1 億元，當月就可達到獲利目標。

從今年前 4 個月的表現來看，累計營收已達 5.92 億元，年增 1.72 倍。法人預估，安集今年營收可望年增 2 成，獲利表現將會大幅優於去年。