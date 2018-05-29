浪浪擠爆新屋收容所　咬人野狗無處關

劉茂群說，這幾個月以來，新屋區流浪動物收容所因房舍容納量不足，已經無法再收容任何流浪動物，造成無主野狗四處流竄，有些流浪狗很溫和，但有些具有攻擊性的流浪狗，讓民眾心驚膽跳，她的服務處至少就接到兩位民眾陳情，被野犬追逐咬傷，因為無主無法求償，只能自認倒楣。

桃園新屋區流浪動物收容所幾個月來「爆滿」，連具有攻擊性的流浪犬也因無收容空間，導致發生民眾被野狗追咬受傷事件，國民黨市議員劉茂群今（29）日要求市府加速興建收容房舍速度，建議可將流浪動物訓練為警犬、搜救犬等，而非在收容所「坐以待斃」。



▲劉茂群要求市府加速興建收容房舍速度，建議可將流浪動物訓練為警犬、搜救犬等，而非在收容所「坐以待斃」。（圖／資料畫面 , 2018.05.29）

為了解決無法容納流浪動物問題，目前桃園市政府動物保護處正在擴建新屋流浪動物收容所，預計今年7到8月才能完工，劉茂群表示，因收容所爆滿，連具有攻擊性的流浪動物都不捕捉了，這是在擺爛嗎？她憂心從現在到新建房舍完工之前，還有幾個月的空窗期，市府有任何規畫嗎？

劉茂群建請市府鼓勵民眾認養，同時可將流浪動物訓練作為警犬、搜救犬、導盲犬等，而非讓這些收容的流浪狗在收容所坐等死亡。

農業局長郭承泉表示，新屋流浪動物收容所擴建工程今年7月就會完工，至於目前攻擊性的流浪動物，動保處將優先捕捉，他們也會加強認養工作。

劉茂群也針對有部分寺廟拿市府的補助，對民代有差別待遇，認為市府對特定人士勝選，行政不中立，要求改善，主持議會的副議長李曉鐘裁示，市府補助各廟宇的活動，市議員有監督權，應一視同仁，可參與活動。