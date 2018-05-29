代課老師領不到22K　萬美玲：調高部分中央買單

萬美玲表示，依據教育部現行公立國小兼任及代課教師鐘點費為每節260元，比起國中鐘點費每節360元及高中鐘點費每節400元都低，換算起來，國中每堂課45分、高中每堂課50分，平均每分鐘均為8元，但國小每堂課40分，平均每分鐘僅6.5元，她認為對國小代課教師相當不公平。

「國小兼任及代課教師鐘點費每節260元，一個月下來代課教師領到的薪水連22Ｋ都不到！」國民黨桃園市議員萬美玲今（29）日在市政總質詢時，為國小代課教師叫屈，強烈要求未來教育部調高國小教師鐘點費時，所增加的4,800萬餘元由中央買單，桃園市長鄭文燦及教育局長高安邦同意將全力爭取。

國小代課教師經常為了到校上幾堂課，必須整個月都要耗在學校，但一個月的鐘點費往往只有20,800元，連基本工資22,000元都不到，萬美玲為國小代課教師長期的低薪叫屈。

萬美玲指出，教育部已規畫於108年1月1日起將國小教師鐘點費，由現行的260元調高60元為320元，依據桃園市兼任（含超鐘點）人數共5,594人、代課人數為630人，再以每年兼任節數45萬6,400節及每年代課節數34萬7,160節計算，總共增加經費約4,821萬3,600元。

「我堅持調高國小教師鐘點費的經費由中央買單。」萬美玲說，考量地方財政困難問題，調高所增加的4,821萬餘元不能「中央請客、地方買單」，她建請教育部補助桃園市提高國小教師鐘點費經費的差額，以減輕桃園市財政負擔。

此外，萬美玲也針對桃園市國小教務、學務、輔導及總務等行政人員，目前仍由教師兼任，但台北市、新北市已派任公務員擔任以上職務，她要求應全國一致。