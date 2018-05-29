菲軍方攻陷菲共營地 一名炸彈專家遭擊斃

（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓政府軍最近在民答那峨島北部攻陷一座菲律賓共產黨游擊隊營地，並擊斃2名菲共「新人民軍」（NPA）游擊隊成員，包括一名炸彈專家。
菲律賓第4步兵師發言人殷甘地（Tere Ingente）今天發布報告說，士兵27日上午在位於民答那峨島北部、東米薩米斯省（Misamis Oriental）拉宮龍鎮（Lagonglong）郊區執行巡邏行動，遭遇大約30名新人民軍游擊分子。
政府軍擊斃2名新人民軍成員，其中一人負責為游擊隊製造炸彈。持續追擊之下，政府軍28日下午與這批叛軍爆發第2次戰鬥，一舉攻下對方一座可容約50人的營地，但有一名士兵受傷。
接連2日的戰鬥，菲國政府軍奪得2支AK-47步槍、一支M16步槍、一把M203榴彈發射器、一支散彈槍和一支M653卡賓槍。
殷甘地表示，根據現場血跡，應有多名新人民軍分子受傷。
菲律賓共產黨透過武裝單位「新人民軍」在菲作亂已有50年之久，菲律賓總統杜特蒂上任後試圖與菲共和談但破局，去年12月簽署公告，將菲共列為恐怖組織，透過掃蕩、招降與安頓等多項策略，削弱菲共力量。
根據軍方的資料，光是今年前5個月就有超過6000名新人民軍成員及菲共支持者，向政府軍投降。（編輯：陳惠珍）1070529