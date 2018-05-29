菲軍方攻陷菲共營地 一名炸彈專家遭擊斃

政府軍擊斃2名新人民軍成員，其中一人負責為游擊隊製造炸彈。持續追擊之下，政府軍28日下午與這批叛軍爆發第2次戰鬥，一舉攻下對方一座可容約50人的營地，但有一名士兵受傷。

菲律賓第4步兵師發言人殷甘地（Tere Ingente）今天發布報告說，士兵27日上午在位於民答那峨島北部、東米薩米斯省（Misamis Oriental）拉宮龍鎮（Lagonglong）郊區執行巡邏行動，遭遇大約30名新人民軍游擊分子。

接連2日的戰鬥，菲國政府軍奪得2支AK-47步槍、一支M16步槍、一把M203榴彈發射器、一支散彈槍和一支M653卡賓槍。

殷甘地表示，根據現場血跡，應有多名新人民軍分子受傷。

菲律賓共產黨透過武裝單位「新人民軍」在菲作亂已有50年之久，菲律賓總統杜特蒂上任後試圖與菲共和談但破局，去年12月簽署公告，將菲共列為恐怖組織，透過掃蕩、招降與安頓等多項策略，削弱菲共力量。

根據軍方的資料，光是今年前5個月就有超過6000名新人民軍成員及菲共支持者，向政府軍投降。（編輯：陳惠珍）1070529