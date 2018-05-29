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歷史建物收容所　保存老建築靈魂或文化資產停屍間？

今日觀點2018/05/29 17:00
歷史建物收容所　保存老建築靈魂或文化資產停屍間？（圖／今日觀點）
歷史建物收容所　保存老建築靈魂或文化資產停屍間？（圖／今日觀點）

三橋町陳茂通宅，是棟在昭和8年（1933年）落成的私人宅邸，如今因都市計劃必需遷移。今年5月25日，該古宅正式遭到拆除，但重建預定地的附近里長與里民卻不願讓古宅落腳，拆下來的建築材料與古物，只好先存放到正大尼龍廠房基地內…。

類似陳茂通宅的案件其實不少，文史團體為此提出「台灣歷史建物收容所」構想，希望由公部門負責設立園區，讓老建築能搬遷保護。該構想目前處聯署階段，但學者也呼籲，即使園區成立，如果沒有妥善規劃與專業維護，老房子恐怕只會持續凋零，政府千萬別讓這個收容所成為「文化資產的停屍間」。

位於台北中山區，1933年時，由大稻埕乾元行前經營者陳茂通興建完工，這棟獨棟獨院的現代式洋樓，命名「紅葉園」，為日本時代臺北三橋町重要地標，無論是陳茂通在漢方藥業界的輝煌過往，更或是揉合現代主義建築形式，都讓這座宅邸染上了歷史的光輝。

但受都市計畫影響，沒有取得文資身分的陳茂通宅必需面臨遷移的命運，而原本預定遷移的目的地「康樂公園」，又受到當地里長反彈無法搬遷，導致已被拆除的紅葉園，至今還不知該何去何從。

像陳茂通宅的例案一直都存在。事實上，老建築背後總有許許多多的老故事，牽連著台北城市發展，在快速的節奏中，這些老地方，讓城市多了一點人味，也讓現在的台北人，能有機會了解過去的故事。

但在都市發展的力道下，許多建築尚未取得古蹟或是歷史建築身分，像是陳茂通宅的建築物還有很多很多，未來恐怕也將面臨拆遷的命運，這些「老靈魂」要怎麼樣才能與現代共存呢？

建築也能有「收容所」？

為了不讓類似遺憾再發生，文史團體在公共政策網路參與平台上提案，希望能效仿日本「明治村」作法，由官方劃定一塊土地，成立台灣歷史建物收容所，讓因為都市計畫不得不拆除，卻又具有歷史意義的老房子，能有個安置的地方，讓它乘載著過去的回憶，保留歷史的痕跡。

積極推動該議題的文史工作者凌宗魁說，看了這麼多案例，許多老房子應該是具有文化資產的價值，但常因為來不及取得文資身分，不受文資法保護，卻又規劃到都市計畫範疇中，或屋主希望能將土地挪做他用，老屋的壽命也就此終結。

「這其實是不得不的作法。」凌宗魁說，建築最好的處理方法，當然還是在原地保留、修復。但如果真的面臨不得不的拆遷，官方成立「台灣歷史建物收容所」就成為另一個選擇，也肶讓地主爭取緩衝時間。

其實，除了日本明治村外，過去在台灣也有類似的案例。

位於彰化縣花壇鄉的「台灣民俗村」，就是一個以台灣300年來的人文風光及民俗風情為主的展示園區。園區內「收容」了許多面臨拆遷命運的台灣傳統古厝、古廟，但因為是私人出資，下一代沒有接手維護意願，目前園區落到無人管理狀態。

據了解，目前文化部推動「再造歷史現場」專案，就是希望能打破過去單點、單棟的、個案式的文化資產保存，結合文化資產保存與地方空間治理，整合地方文史、文化科技，並跨域結合各部會發展計畫或各地方政府整體計畫。

凌宗魁認為，建物收容所就能夠呼應這個方案，若公部門願意接手處理，不但具有一定的公信力，一定的經費資金挹注，也能處理用地昂貴的問題，也能讓古建築受到「良好的照顧」。

搬遷難題如何解

但搬遷究竟要怎麼搬？台灣過去留下來的老房子真的能說搬就搬嗎？「搬遷一定會有損壞。」凌宗魁進一步說明，搬遷後再進行修復，讓這些老房子也能有再利用的機會，而此舉也能帶動整個古蹟修復業界擁有更多訓練機會，無論是在搬遷或是修復都能有更嫻熟的技巧。

「還有許多細節仍要再評估。」有30多年經驗的原儀古蹟修復負責人林鴻緯以實務經驗分析，成立台灣歷史建物收容所的立意良善，但在台灣，文資法保障的古蹟或是歷史建築基本上是原地保存為主，但若牽扯到異地重建，勢必需要花費更多的精神與資金。

「一塊一塊的磚瓦都要各自編號，才能拆解運送。」林鴻緯說，在執行面上，一棟房子的建材數量就十分可觀，分解過程中，拆解接著的水泥灰泥，又不傷害表面也是個大難題，一不小心就會受損，此時不得不更換新的建材，而在運送建材的過程中，車程顛簸也會造成建材損壞，對這樣的大工程，經費、人力、物力都將受到考驗，這部分的經費就可能超過真正的古蹟維護的經費。

台灣日治時期的建築，多半為木造，在建材方面，林鴻緯也分析，磚、石頭等建材比較好處理，但許多木造建築面臨受潮的問題，也有許多部份是一拆就會壞的，需要再評估。

「要教育人們的標準要變。」在遷移上，以近期近期受到注目的三井倉庫搬遷案為例，致力於古蹟修復的鋼成營造總經理張震宇坦言，就算經過再精細的處理與計算，由於建築上的灰塵與污染都要經過清理，若未經處理就直接異地重建，可能會有漏水等建築上的問題，因此達到與過去一模一樣的狀況基本上是「不可能」。

「遷移的細緻度與文資身分息息相關。」張震宇進一步分析，由於三井倉庫具有歷史建築的身分，受到文資法管轄保護，負責單位在操作上就會比較細緻，也會請專業的古蹟修復團隊進行負責。但過去的許多例子，例如新北投車站的遷移，由於它遷移當時並不具文資身分，並沒有硬性要求一定要用古蹟修護的方式處理，普通的營造廠就可以處理，因此過程較為粗糙。

而回過頭來看陳茂通的紅葉園，由於不具文化資產身分，目前是由私人委託營造廠處理，沒有古蹟背景，自然也不需要由古蹟專業修復人才處理，已拆除準備異地重建，但連位置都尚未確定，令許多人擔心未來重建後的光景。

別淪為「停屍間」

「講難聽點，若沒有妥善規劃，收容所也只不過是文化資產的停屍間。」凌宗魁感嘆地說，倘若異地遷移完成了，未來沒有相關專業維護，老房子也只是持續凋零。

「希望不要變成公墓。」異口同聲，張震宇也提到，在保存派的觀點來說，當然是越接近古法的的工法與材料越好，但若該建築物沒有文資身分，在面臨都市計畫時，地主或所有人僅是因為外界壓力而進行「異地重建」，不以專業的手法，就直接遷至收容所保存「交差了事」，那可能就淪為財團規避責任的方法。

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關鍵字古蹟文化資產柯文哲紅葉園
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