NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

影／嘴型被誤解　郭雪芙遭下封口令「內褲掉也不能說」

記者蔡文鈴／ 台北報導2018/05/29 17:56
更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

近期演藝工作重心都擺在大陸的郭雪芙，全心投入拍戲，還有主持節目，而她也沒有忘記「唱歌」，今（29）發片記者會上，宣布6月將推出EP《LOVE樂芙》，也預告寫真書《蛻變》，將在7月發行。而日前郭雪芙出席活動時，「他沒有來擋」的嘴型被大肆討論，事後她解釋真的不是講那句話，但也不否認嘴型真的很像。


▲郭雪芙《樂芙LOVE》EP發行記者會。日前因「嘴型」遭外界解讀成「他沒有來擋」，覺得非常無奈。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.29）

郭雪芙「他沒有來擋」嘴型備受外界討論，她解釋那天是在講衣服的事情，真的不是說「他沒有來擋」，事後也被經紀人告誡，「以後不管發生什麼事，到後台再說，內褲掉下來也是。」

已經出道10年的郭雪芙，6月30日將滿30歲，工作滿檔的她最大的願望，就是希望可以放個假，想要坐郵輪旅遊。而郭雪芙離開團體「Dream Girls」後，這回首度以個人身分出專輯，坦言有點緊張，「自己唱歌壓力很大，有跟老師好好培訓，很怕唱不好。」郭雪芙覺得，以前團體時期比較輕鬆，跟團員可以互補不足的地方。


▲6月30日將邁入「30」大關的郭雪芙，全心投入工作，對感情一事不想思考。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.29）

面臨「30」大關的郭雪芙，被問到擔不擔心親友「關心婚事」，她覺得只想把工作的事情做好，雖然看到周遭朋友都邁入婚姻生活，覺得非常羨慕，但是自己還有很多事要忙，所以完全不敢去思考，目前仍以工作為主。

關鍵字郭雪芙樂芙love他沒有來擋
趙麗穎難得小露性感　蠻腰細到逆天粉絲不看XX　阿信會生氣！

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan