影／嘴型被誤解　郭雪芙遭下封口令「內褲掉也不能說」

近期演藝工作重心都擺在大陸的郭雪芙，全心投入拍戲，還有主持節目，而她也沒有忘記「唱歌」，今（29）發片記者會上，宣布6月將推出EP《LOVE樂芙》，也預告寫真書《蛻變》，將在7月發行。而日前郭雪芙出席活動時，「他沒有來擋」的嘴型被大肆討論，事後她解釋真的不是講那句話，但也不否認嘴型真的很像。

郭雪芙「他沒有來擋」嘴型備受外界討論，她解釋那天是在講衣服的事情，真的不是說「他沒有來擋」，事後也被經紀人告誡，「以後不管發生什麼事，到後台再說，內褲掉下來也是。」

已經出道10年的郭雪芙，6月30日將滿30歲，工作滿檔的她最大的願望，就是希望可以放個假，想要坐郵輪旅遊。而郭雪芙離開團體「Dream Girls」後，這回首度以個人身分出專輯，坦言有點緊張，「自己唱歌壓力很大，有跟老師好好培訓，很怕唱不好。」郭雪芙覺得，以前團體時期比較輕鬆，跟團員可以互補不足的地方。



▲6月30日將邁入「30」大關的郭雪芙，全心投入工作，對感情一事不想思考。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.29）

面臨「30」大關的郭雪芙，被問到擔不擔心親友「關心婚事」，她覺得只想把工作的事情做好，雖然看到周遭朋友都邁入婚姻生活，覺得非常羨慕，但是自己還有很多事要忙，所以完全不敢去思考，目前仍以工作為主。