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雲林首推MBT垃圾處理 議員盼勿當白老鼠

中央社2018/05/29 17:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣29日電）雲林縣政府取經歐洲垃圾機械生物處理系統（MBT），將率先各縣市推動，在議會今天引起議員紛紛建言勿當白老鼠、勿重蹈林內焚化廠覆轍，縣長李進勇說，引以為鑑、接受監督。

雲林縣議會第十八屆第七次定期大會今天進行「雲林縣垃圾機械生物處理系統（MBT）專案報告」，縣長李進勇答覆議員質詢時強調，林內焚化廠是雲林人的夢魘，縣府積極打造垃圾自主處理能力，MBT規劃會進一步檢討。

雲林縣環保局代理局長張喬維在專案報告指出，去年10月縣長李進勇率縣府團隊，前往歐洲德國、西班牙、葡萄牙等國參訪，取經歐洲經驗MBT，以解決當前垃圾處理困境，開創未來垃圾自主處理新路。

他表示，MBT處理生活垃圾及相容性一般事業廢棄物，經過機械分選、生物分解及乾燥後，可回收資源物質、降低最終處置量，並產製再生固體回收燃料等，過程沒有燃燒、廠房密閉，達到友善環境。

張喬維指出，雲林垃圾處理，規劃短期垃圾減量與委外焚燒、中期預計今年8月執行機械處理（MT）做為MBT過渡、長期建置MBT廠；MBT將以公辦民營（BOT）辦理，預計最快民國109年完成，每年可處理8.5萬公噸生活垃圾及相容性一般事業廢棄物。

張喬維表示，雲林MBT設廠地點，正在全縣9處評估，大多選擇環保用地或垃圾掩埋場土地，確切地點評估中，全案獲得行政院及環保署支持全國首例示範，先期獲得新台幣2000多萬元規劃費補助。

對於雲林首創全國示範規劃MBT垃圾處理模式，要求專案報告的議員蔡孟真及陳俊龍、蕭澤梧、王又民、林岳璋等人紛紛關切。

議員們表達支持縣府尋求垃圾自主處理方案，但也一再提醒雲林縣政府，注重環保法令適用、主動讓議員釋疑等，不要讓雲林MBT成為白老鼠、切勿重蹈林內焚化廠覆轍，縣長李進勇答詢表示，引以為鑑、接受監督。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070529

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