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苗縣石虎保育條例 遭議會退回研議

中央社2018/05/29 17:30
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）為保護瀕臨絕種保育類動物石虎，苗栗縣政府擬定石虎保育自治條例草案送交苗栗縣議會審議，不過今天遭議員質疑可能導致開發受限，全案決議退回研議。

根據研究，石虎數量全台僅存不到500隻，其中約7成棲息於苗栗縣淺山地區，近年來因道路開發，不斷傳出石虎遭路殺事件，苗栗縣政府因此訂定石虎保育自治條例草案，規定縣府及所屬單位在棲地內興辦公共工程開發面積逾1公頃或闢路逾1公里，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢。

苗栗縣政府農業處指出，石虎保育自治條例在石虎棲地劃設公告、指定應啟動機制之公共工程規劃、時間點、專家諮詢、施工方法、生態保育背景專家人才庫公告、石虎保育推動小組設置等方面，都有明確規範。

不過，苗栗縣議會第四審查會小組召集人林寶珠指出，針對石虎保育自治條例，經小組成員充分討論，認為自治條例規定「開發面積逾1公頃或闢路逾1公里，應事先向石虎生態保育背景專家諮詢」的規定，恐怕造成公部門以及縣民開發受限。

苗栗縣議員韓茂賢表示，苗栗縣山多田少，石虎保育自治條例將可能不利苗栗縣長久發展，經討論再三，議會決議全案退回，要求縣政府研擬更周延的條例規定，再行提案審議。（編輯：管中維）1070529

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