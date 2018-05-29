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中央社

建築詩人王大閎 享壽101歲

中央社2018/05/29 17:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北29日電）設計國父紀念館的建築師王大閎，昨天晚上7時5分於睡夢中辭世，享壽101歲。王大閎兒子王守正今天也證實這項消息。

王大閎生於民國6年7月6日，過去他的身體狀況硬朗，直到4、5年前因為中風，影響語言神經及吞嚥功能，之後就常久臥病在床，王守正今天接受中央社電訪時表示，父親王大閎於昨晚辭世，享壽101歲。

有「建築詩人」美譽的王大閎，出生於北京，成長於蘇州及南京，是首任外交部長王寵惠的兒子，也是華人第一代最早接受西方現代建築洗禮的標竿性人物，他雖受西方現代建築啟蒙，但總是思考如何將中國傳統建築的形式與空間美學接軌。

王大閎最為熟知的公共建築是1961年的台大第一學生活動中心、1971年的外交部與1972年的國父紀念館，他在台灣的公共建築，比較滿意的作品是外交部，當時蓋國父紀念館還和政府官員大吵一架，王大閎更故意開玩笑說：「你們要一個大屋頂，我就給你最大的。」

王大閎在1953年來台後，被公認最能代表他建築風格的，是在舊建國南路的自用單身小宅，是他在台灣開業後的第一個作品，他在這棟自宅歷經結婚、生子，許多藝文界友人更經常是這裡的座上嘉賓。

王大閎建築研究與保存學會從十多年前開始在民間、學界串連奔走，募款重建王大閎建國南路自宅，去年在北美館旁復刻重建王大閎建國南路自宅，並捐贈給台北市政府，開放民眾參觀。

學會原定在6月初要出版「王大閎世紀」，向王大閎致敬，但因王大閎辭世，出版計畫延後至7月。（編輯：張芷瑄）1070529

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