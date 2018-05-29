嘉市落實空氣呼吸器使用演練　強化救災效能

為加強所屬消防人員器材操作之熟練度，強化救災效能，嘉義市政府消防局第一大隊德安分隊 28 日進行空氣呼吸器 SCBA （ Self-contai-ned Breathing Apparatus ）穿戴及故障排除訓練，包括個人裝備介紹、安全注意事項、操作要領、基本保養及簡易故障排除要領等，以確保同仁知悉排除方法，遇狀況時能夠冷靜處理解除危機。

當消防人員執行各項災害搶救時，包括建築物室內（外）滅火、密閉空間救援及危險物質處置等災害，如未正確使用空氣呼吸器而暴露在有毒氣體環境或高溫和大量濃煙瀰漫的場所，呼吸系統極易受到傷害，甚至可能造成個人生命危害。因此在不可能預知的災害搶救過程，只要對生命與健康具有立即危害，都應穿著個人防護裝備（ Personal Protective Equipment ）配合使用 SCBA 。

有關空氣呼吸器穿戴及故障排除訓練部份，主要著重於了解氣瓶本體以及穿戴上會遇到的困難，如漏氣處理、吸不到氣之處置等。藉由此次訓練使分隊同仁加深了解空氣瓶基本構造、故障排除等容易疏忽之事項，並延長空氣瓶使用壽命及降低使用上意外的發生。

消防局表示，透過每日一物教育訓練，讓同仁不斷熟悉器材操作保養以及故障排除，使其了解個人裝備，讓個人安全能夠確實得到保障。