議員問白綠是否再合作 柯文哲：未預設立場

（中央社記者黃麗芸台北29日電）綠營台北市議員今天質詢，是否有組新政黨和成立柯家軍計畫；台北市長柯文哲表示，目前沒有相關計畫，現在就是努力拚年底選戰，談到白綠是否再合作，則未預設立場。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢與答覆，民主進步黨籍台北市議員陳慈慧和顏若芳質詢都指出，根據美麗島電子報最新民調顯示，有26.7%認同柯文哲組新政黨，若連任失敗是否有組黨打算，聯合全台「白友友」直攻2020選總統。

以及，有無徵詢北市府人員出來參選自組柯家軍。

陳慈慧還提到，柯文哲4年前參選時曾說民進黨是最重要的盟友，這次民進黨決定徵召立委姚文智參選台北市長，白綠分手後，自評選情為何，是否會和新黨合作及出席親民黨市議員參選人所組的「台北監督連線」活動。