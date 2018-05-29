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中央社

議員問白綠是否再合作 柯文哲：未預設立場

中央社2018/05/29 17:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）綠營台北市議員今天質詢，是否有組新政黨和成立柯家軍計畫；台北市長柯文哲表示，目前沒有相關計畫，現在就是努力拚年底選戰，談到白綠是否再合作，則未預設立場。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢與答覆，民主進步黨籍台北市議員陳慈慧和顏若芳質詢都指出，根據美麗島電子報最新民調顯示，有26.7%認同柯文哲組新政黨，若連任失敗是否有組黨打算，聯合全台「白友友」直攻2020選總統。

以及，有無徵詢北市府人員出來參選自組柯家軍。

陳慈慧還提到，柯文哲4年前參選時曾說民進黨是最重要的盟友，這次民進黨決定徵召立委姚文智參選台北市長，白綠分手後，自評選情為何，是否會和新黨合作及出席親民黨市議員參選人所組的「台北監督連線」活動。

柯文哲答詢表示，組黨一事等11月選完後再來討論，現在就是努力打贏選戰，以後的事以後再去煩惱，並說目前台灣還沒有成立「白友友」，也未規劃柯家軍，雖曾開玩笑問過北市府人員要不要參選，但並未認真徵詢過。

針對「台北監督連線」活動，柯文哲說，只要市議員們有活動，他有空就會去；但說自己從未和新黨黨主席郁慕明講過話，不過任何人找他談話都可聊看看。

雖然白綠分手，談到未來還會不會合作，柯文哲則表示，其實到現在為止也還好，是你們（民進黨）都不敢靠過來，自己沒有預設立場。

柯文哲認為，距離年底選舉還有6個月時間，就盡力做，他將每次選舉都當作是改變台灣政治文化的社會運動，目前還在思考競選總幹事人選一事，但也在想能否用做好市政策略打到底。（編輯：李亨山）1070529

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