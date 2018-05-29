台灣海地簽署聯合公報　60天內規畫新合作條件

海地共和國總統摩依士閣下應中華民國（台灣）總統蔡英文閣下之邀請，於 2018 年 5 月 28 日至 6 月 1 日對中華民國（台灣）進行國是訪問。摩依士總統閣下在第一夫人瑪婷˙摩依士、參議院議長龍柏、眾議院議長波度、外交暨儀典部長羅迪格及海地政府官員陪同下，受到中華民國（台灣）總統與政府隆重熱烈歡迎。

總統蔡英文今（29）日與海地共和國總統摩依士（ Jovenel Moïse ）共同簽署聯合公報，蔡英文表達資助海地大型合作計畫的意願，雙方將在 60 天內共同規畫海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件；摩依士則承諾兩國友誼及休戚與共的情誼，繼續支持台灣參加世界衛生大會（ WHA ）、國際民航組織（ ICAO ）等國際組織。

藉由此次訪問，蔡英文總統閣下及摩依士總統閣下曾就共同關切之區域議題及國際情勢，廣泛交換意見，兩位國家元首並就以下事項達成共識：

一、 中華民國（台灣）總統與海地總統讚揚兩國既存優良關係，特別在基礎建設、能源、農業、環保、教育及鼓勵投資等領域之雙邊合作所展現之活力，兩國總統並重申在各領域加強合作之意願，以嘉惠兩國人民。

二、 海地共和國總統感謝中華民國（台灣）總統及人民長期支持海地發展，尤其讚賞中華民國（台灣）總統支持啟動有利於海地經濟成長及創造就業之新基礎建設計畫。

三、 中華民國（台灣）總統重申其政府肯定海地共和國總統「改變列車」倡議並表達提供協助之意願，包括資助大型合作及其他共同利益領域之計畫，並以相互對話及諒解為基礎。

四、 兩國元首達成共識，建立新夥伴關係及新聯盟，爰同意成立高階工作小組，在納入台灣及海地公私夥伴關係之資源下，在 60 天內共同規畫海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域之架構及新合作條件。

五、 兩國元首重申對於民主價值及原則之重視，並且共同崇尚自由及法治。

六、 兩國元首曾討論當前重大挑戰，特別是國際貿易自由化、氣候變遷、發展財援、移民、降低國家及區域經濟落差、落實永續發展目標，並承諾以具體行動作出貢獻。

七、 海地共和國總統承諾致力強化兩國友誼及休戚與共之情誼，重申支持中華民國（台灣）參與「世界衛生大會」（ WHA ）、「聯合國氣候變化綱要公約」（ UNFCCC ）及「國際民航組織」（ ICAO ）等國際組織之活動。中華民國（台灣）總統感謝海地共和國總統在國際場域所給予之長期支持。

八、 兩國元首並將共同致力促進兩國經貿利益，發掘各領域之商機，創造雙贏，攜手建構兩國策略聯盟，並樂見訪問期間兩國商界代表所進行有意義之接觸，以促進兩國經貿交流。

九、 為申致崇高敬意並相互表彰加強兩國關係之貢獻，蔡英文總統閣下贈予摩依士總統閣下「采玉大勳章」；摩依士總統閣下贈予蔡英文總統閣下「國家懋績大十字金質勳章」。

十、 海地共和國總統感謝中華民國（台灣）總統及人民熱情友善接待其本人及代表團。

本聯合公報以中文及法文各繕製兩份，兩種文字同一作準，於2018年5月29日在中華民國（台灣）台北市簽署。

