魔力紅主唱遊車河飆金曲　造成「交通事故」遭警察攔檢

美國天團魔力紅（Maroon 5）主唱亞當李維，日前受邀上知名脫口秀節目《Carpool Karaoke》，接受主持人詹姆斯柯登訪問，兩人忘情在車內飆歌，沒想到唱到一半居然被警察當街攔停，指出他們造成「交通事故」，當場嚇壞兩人。
亞當李維坐上主持人詹姆斯柯登的車，並開金口獻唱〈Moves Like Jagger〉、〈This Love〉、〈She Will Be Loved〉、〈Sugar〉等夯曲，亞當的實力派性感嗓音讓粉絲聽得如癡如醉，不過〈She Will Be Loved〉唱到一半，突然有台警車鳴笛示意他們停下，詹姆斯柯登當下還一時慌張找不到車窗開關，誰知警察一見到他們就說：「我需要你們靠近一點，好讓你們唱歌給我聽。」
詹姆斯柯登聽完似乎有些愣住，再次確認對方的要求，這時警察又說：「沒錯，因為你們造成了交通事故。」似乎意指兩人在車內唱歌的行為會引起路人注意，後來警察提醒他們開車要注意安全便離去，這時兩人才鬆了一口氣，讓詹姆斯柯登直呼：「我不知道發生了什麼事，完全陷入慌張狀態。」驚魂未定的模樣笑壞觀眾。
▲亞當李維（左）和主持人詹姆斯柯登忘情在車內高歌。（圖／截取自 The Late Late Show with James Corden YOUTUBE , 2018.05.29）
▲唱到一半兩人竟遭警察攔檢。（圖／截取自 The Late Late Show with James Corden YOUTUBE , 2018.05.29）