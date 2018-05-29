魔力紅主唱遊車河飆金曲　造成「交通事故」遭警察攔檢

美國天團魔力紅（Maroon 5）主唱亞當李維，日前受邀上知名脫口秀節目《Carpool Karaoke》，接受主持人詹姆斯柯登訪問，兩人忘情在車內飆歌，沒想到唱到一半居然被警察當街攔停，指出他們造成「交通事故」，當場嚇壞兩人。

亞當李維坐上主持人詹姆斯柯登的車，並開金口獻唱〈Moves Like Jagger〉、〈This Love〉、〈She Will Be Loved〉、〈Sugar〉等夯曲，亞當的實力派性感嗓音讓粉絲聽得如癡如醉，不過〈She Will Be Loved〉唱到一半，突然有台警車鳴笛示意他們停下，詹姆斯柯登當下還一時慌張找不到車窗開關，誰知警察一見到他們就說：「我需要你們靠近一點，好讓你們唱歌給我聽。」