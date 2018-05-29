NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

永豐金完成吹哨者機制 葉黃杞已口頭請辭

中央社2018/05/29 17:50
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者田裕斌台北29日電）永豐金控今天召開法人說明會，總經理朱士廷證實，1年內2度遭到停職處分的永豐金證券總經理葉黃杞已口頭請辭，董事會將會考慮。他也說，「誠信經營委員會」已建置舉報機制。

朱士廷指出，永豐金成立「誠信經營委員會」具有3大特點，第一是8名成員由金控及銀行、證券子公司的全體獨董組成，獨立性高是業界首見；其次是層級高，委員會隸屬於董事會，等同於審計、薪酬等功能性委員會；第三是誠信經營委員會在行使職權時，得經決議委任律師、會計師或其他專業人員做必要的查核或提供諮詢。

朱士廷表示，董事會並通過「檢舉案件處理辦法」，將由公司稽核單位統一受理檢舉案件，對於檢舉人的身分及檢舉內容確實保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，若檢舉人認為因檢舉情事而遭受不利處分時，可向誠信經營委員會提出申訴。

永豐金今年第1季稅後純益新台幣26.49億元、年增12.1%，其中主要來自證券及銀行的手續費成長，證券的淨手續費收入達12.45億元，較去年第4季成長12.5%，較去年同期更成長39%。

針對寶佳集團持續敲進永豐金股票，朱士廷透露，寶佳從上次法說會就有出席，了解永豐金目前的經營狀況，但經營高層並沒有跟寶佳見面，由於永豐金改選董事是2年後的事，今年並未因應寶佳增持永豐金股票有任何動作。（編輯：鄭雪文）1070529

強化道安 高齡大客車時速不...前瞻數位建設 國發會砸85...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan