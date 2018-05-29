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社工界奧斯卡頒獎　高市16名社工獲獎

記者許高祥／高雄報導2018/05/29 18:11
▲高雄市代理市長許立明(中)於市政會議嘉勉獲獎社工。（圖／高社會局提供 , 2018.05.29）
▲高雄市代理市長許立明(中)於市政會議嘉勉獲獎社工。（圖／高社會局提供 , 2018.05.29）

今年高雄市社會局及民間社福單位誕生 26 名獲獎社工。南高屏地區社會工作專業人員表揚被譽為社工界的奧斯卡獎，今年高雄市共獲 10 個獎座，服務績效深獲肯定。另外，由衛生福利部舉辦之社會工作專業人員表揚，高雄市 16 名社工人員獲獎，表現亦相當傑出亮眼。

高雄代理市長許立明表示，高雄市長期用心關懷及照顧弱勢族群，透過專業服務提供多元、豐富及友善的福利資源，讓市民能夠獲得福利照顧、滿足生活保障。透過今年得獎人的榮耀，高雄市肯定每一位社工夥伴以堅定的助人信念從事服務工作，未來，高雄市會繼續提升社會福利品質，推動關懷市民福祉服務方案，也更持續為高雄市社工人員提供具保障性、積極性的工作條件努力。

高市府社會局長姚雨靜於市政會議上，代表獻獎予代理市長許立明，展現社會工作人員於高雄市服務弱勢及關懷弱勢的成就，與用心打造各項社會福利服務措施之決心。

高雄一直自詡提供多樣性、專業性的福利措施以服務市民，今年 7 月 1 日配合衛生福利部推動「強化社會安全網計畫」，高雄市也準備好了，期待這群優秀熱情的社工人員能傳承社工精神，帶領更多社工夥伴持續提供專業服務，讓高雄的社工在安全、安心及安定的環境下，以專業、熱忱的態度打造高雄社福網絡，讓生活在大高雄市民深刻感受「幸福高雄 安心宜居」。

關鍵字社會工作許立明姚雨靜弱勢族群
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