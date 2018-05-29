社工界奧斯卡頒獎　高市16名社工獲獎

今年高雄市社會局及民間社福單位誕生 26 名獲獎社工。南高屏地區社會工作專業人員表揚被譽為社工界的奧斯卡獎，今年高雄市共獲 10 個獎座，服務績效深獲肯定。另外，由衛生福利部舉辦之社會工作專業人員表揚，高雄市 16 名社工人員獲獎，表現亦相當傑出亮眼。

高雄代理市長許立明表示，高雄市長期用心關懷及照顧弱勢族群，透過專業服務提供多元、豐富及友善的福利資源，讓市民能夠獲得福利照顧、滿足生活保障。透過今年得獎人的榮耀，高雄市肯定每一位社工夥伴以堅定的助人信念從事服務工作，未來，高雄市會繼續提升社會福利品質，推動關懷市民福祉服務方案，也更持續為高雄市社工人員提供具保障性、積極性的工作條件努力。