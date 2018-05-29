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台中與日本山形縣締結友好城市　簽署「台中宣言」

記者柳榮俊／台中報導2018/05/29 18:24
▲日本山形縣知事吉村美榮子率團拜訪台中市長林佳龍。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.29）
▲日本山形縣知事吉村美榮子率團拜訪台中市長林佳龍。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.29）

日本山形縣知事吉村美榮子今(29)日率團拜訪台中市長林佳龍，雙方簽署「觀光、文化及經濟友好交流合作備忘錄」，締結友好城市，山形縣並響應花博與台中簽署「台中宣言」，深化雙方情誼。林佳龍力邀山形縣參加花博，他也期待造訪山形縣，希望兩市持續增進友誼，讓關係更緊密。

林佳龍今日與山形縣知事吉村美榮子在台中市政府簽署合作備忘錄，締結為友好城市，兩市將以觀光為主軸，持續推動觀光行銷、教育、農特產品等領域的交流與合作，現場並由山形縣知事吉村美榮子與林佳龍共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念。

林佳龍表示，台中是繼高雄、宜蘭之後，台灣第3個與山形縣締結友好城市的縣市，期望能加深雙方觀光、農業、教育等方面的交流；此外，台中和山形縣有不少相似的地方，例如山形縣的水果、溫泉、自行車等產業相當盛行，而這些也是台中正在大力推行的觀光產業，相信這次與山形縣的合作，會有豐碩成果。

他說，台中即將舉辦世界花博，期盼透過「台中宣言」的簽署，讓更多人了解花博背後倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念，也歡迎日本朋友參加台中花博。此外，今年台日觀光高峰論壇後天將在台中舉行，這是台日觀光界一年一度的盛大活動，期盼能拉近台日關係，強化雙方觀光發展。


▲山形縣並響應花博與台中簽署「台中宣言」。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.29)

山形縣知事吉村美榮子則指出，她覺得台中是一座很發達且很有活力的城市，很開心和台中締結友好城市。另外，山形縣是盛產花的地方，還有「花之山形」的別稱，這也是與台中共通的地方，期盼能促進雙方觀光、經濟交流。

吉村美榮子也說，山形縣是溫泉王國，許多地方都有溫泉湧出，並盛產櫻桃、葡萄、水蜜桃等水果，也是水果王國；另外，山形縣的造酒技術相當優秀，是日本首屈一指，在美國舉辦品酒大會中，更連續十年於日本酒方面獲得金獎，歡迎台中民眾到山形縣觀光旅遊，感受山形縣的豐富文化。

台中市府秘書處表示，自2014年起，台中市高中職校與山形縣學校陸續互訪交流，往來密切、情誼深厚，奠定兩市友好交流基礎，並成為推動台中市與山形縣締結友好城市的契機，未來雙方將以觀光交流為主軸，推動在觀光行銷、教育旅行、農特產品等領域的交流與合作。

秘書處指出，台中市與山形縣在觀光資源有許多契合之處，例如山形縣冬季擁有獨特的藏王樹冰景觀，台中擁有高美濕地特殊濕地景觀，兩者都被國際旅遊網站譽為一生必遊景點；此外，台中市是自行車產業重鎮，並擁有后豐、東豐、潭雅神等觀光休閒自行車道，而山形縣南部的「置賜自行車道」則跨越南陽市、高畠町、米澤市自行車路線，自行車產業也相當盛行。

 

關鍵字林佳龍備忘錄花博溫泉山形縣日本台中
高市觀光局向旅行業招手推優惠猜猜我是誰破功　警方破獲詐騙機房

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