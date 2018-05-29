加碼南部灣域旅遊　高市觀光局優惠手足湯打5折

六龜區處於中央山脈和平原交接處，南北狹長，有荖濃溪流經，全區皆為茂林國家風景區，屬補助範圍內。局長曾姿雯表示，為均衡區域發展，代理市長許立明特別重視山城觀光，而擁有豐富自然景觀的六龜區，遊客可沿著台 27 線先至「新威森林公園」散步於桃花心木林道，呼吸豐富的芬多精、再往上行經有台灣小桂林之稱的「十八羅漢山自然保護區」欣賞特殊的地質景觀，然後再到蝴蝶棲息的天堂「彩蝶谷」看漫天飛舞的蝴蝶，絕對值得親身體驗。

除自然景觀外，六龜區還有多元宗教文化，包括「神威天台山」、「諦願寺」、「妙通寺」及「彩虹大佛」等，可以來一趟心靈的饗宴之旅。除此之外，這裡的溫泉今年也獲2018 全台 10 大好湯肯定，而觀光局轄管的「寶來花賞溫泉公園」手足湯，富含碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱，不分夏冬都是讓人身心舒暢、手足暖暖的新選擇。配合中央獎勵南部灣域旅遊記畫，即日起至 8 月底止，凡旅行業者帶團到「寶來花賞溫泉公園」泡手足湯者，可享 5 折優惠價。

獎勵南部灣域旅遊計畫是由交通部觀光局所屬各國家風景區管理處辦理，高雄部分由茂管處負責審件。只要符合相關規定之旅行業者，可補助住宿費每人每日 500 元、交通費用(遊覽車、船舶、火車、飛機等) 1/2 ，每團補助上限為 3 萬元。

高市觀光局長曾姿雯說，高雄觀光資源相當豐富，山海河港、城鄉與都市景觀集於一身，期盼搭配中央所推動的優惠措施，吸引更多旅行業者包裝具高雄在地特色之深度遊程，將高雄不同的多元面貌介紹給更多人知道。



