宏達電搶進AI領域 醫療事業部將推出人工智慧平台

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今年初發信給員工闡明 Vive Reality 的代表意義，強調智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用；在日前的 Vive 生態大會中則是發表手機與 VR 一體機的結合應用；今 (29) 日進一步由旗下健康醫療事業部 DeepQ 宣布，明日將在 NVIDIA GPU 技術大會上發表人工智慧平台，搶進 AI 應用領域。

王雪紅認為，Vive Reality 正是 VR、AR、5G 和 AI 的總和，VR 和 AR 是虛擬連續體的一部分，未來將以不同比例組合用在裝置設備，創造出就此改變世界的實用案例，例如醫療保健、學習、VR for Impact 計畫等；她強調，HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景。