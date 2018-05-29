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宏達電搶進AI領域 醫療事業部將推出人工智慧平台

鉅亨網2018/05/29 18:09
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宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今年初發信給員工闡明 Vive Reality 的代表意義，強調智慧手機將是消費者接觸 5G 的第一步， VR、AR、AI 將是 5G 時代真正的殺手級應用；在日前的 Vive 生態大會中則是發表手機與 VR 一體機的結合應用；今 (29) 日進一步由旗下健康醫療事業部 DeepQ 宣布，明日將在 NVIDIA GPU 技術大會上發表人工智慧平台，搶進 AI 應用領域。

王雪紅認為，Vive Reality 正是 VR、AR、5G 和 AI 的總和，VR 和 AR 是虛擬連續體的一部分，未來將以不同比例組合用在裝置設備，創造出就此改變世界的實用案例，例如醫療保健、學習、VR for Impact 計畫等；她強調，HTC 深耕這些領域多年，將領先業界實現願景。

宏達電在手機及 VR 積極布局，看好 VR 將是第二個成長曲線，在 Vive 推出後，所跨足的領域包括了遊戲、醫療、教育、影視、藝術等，在醫療上也陸續交出成績，HTC 健康醫療事業部總經理張智威表示，將在 NVIDIA GPU 技術大會上發表人工智慧平台 DeepQ AI platform，這項解決方案可以催生更多 AI 應用創新。

他指出，AI 模型開發包含模型訓練環境建置與調校、深度學習模型設計、參數最佳化及模型佈署等多項細節，適用一般使用者及企業用戶，對具 AI 相關專業知識及經驗的開發者，更能有效降低人力及時間成本。

張智威指出，這次發表的人工智慧平台將分別推出支援 NVIDIA DGX 單機版本、及雲端按時計費版本；對資料保密性需求較高的用戶、或運算量較龐大的企業用戶，可選擇在本地端或雲端進行 AI 模型的訓練及佈署，滿足不同使用者的需求。

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關鍵字宏達電王雪紅醫療aivrheadline
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