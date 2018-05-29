〈安集展望〉3D金屬列印Q4貢獻營收 明年力拚營收

安集本業以太陽能模組與電廠售電收入為主，不過，考量太陽能產業仍有單一產業風險存在，安集 2016 年啟動第 2 個五年計畫，以營運擴張為主軸，參與投資母公司欽揚科技轉投資成立的圓融金屬粉末公司，今年 3 月成立 3D 列印部門，正式投入 3D 列印領域。

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今年正式跨入 3D 列印領域，董事長黃國棟今 (29) 日表示，今年 4 月已導入首台 3D 金屬列印機台，最快第 4 季開始貢獻營收，但初期占比不高，明年力拚營收占比達 5%，短期目標以精密模組、關鍵零組件等為主，長期瞄準航太與生醫產業，目前已啟動相關認證程序。

欽揚科技為機械自動化設備公司，目前持股安集共約 20%、持股圓融 30 至 40%，而安集則是持有圓融逾 10% 的股權。

圓融金屬粉末製造技術由成功大學技轉而來，目前已掌握不鏽鋼、鋁合金、鈷鉻鉬合金及鈦合金等金屬粉末製程關鍵技術，生產出頂級 3D 金屬粉末，未來安集將向圓融取得金屬粉末，提供 3D 列印產品生產與整合服務，採取金屬粉末、3D 列印與設計一條龍的營運模式。

黃國棟表示，今年 4 月已導入首台 3D 列印機台，為德國著名金屬 3D 列印設備製造商 SLM Solutions 所製造，預計年底前機台總數可望擴充至 3 台，目前正累積各式材料列印參數資料庫數據，最快第 4 季開始貢獻營收，但初期占比不高，明年則力拚營收占比達 5％。

黃國棟指出，短期目標以精密模組、關鍵零組件與機器人構件為主，中期瞄準電動車與汽機車產業相關零組件，長期規劃瞄準航太與生醫產業，由於航太與生醫產業都需繁複、且為時較長的認證過程，目前已啟動相關認證程序，為後續發展做準備。

圓融成立於 2016 年，目前資本額 6500 萬元，未來將擴充至 2.5 億元，所製造的 3D 金屬粉末已送德國衛星零件大廠進行飛機零件認證，預計最快 3 年內上市櫃，未來可望成為安集轉投資小金雞。