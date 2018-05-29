Gogoro要多元上市掛牌 還有這個大阻礙

證交所雖然亟欲Gogoro成為多元上市方案宣布後首家適用企業，甚至主動拜訪Gogoro力推上市籌資，不過證交所主管卻表示，Gogoro背後大股東包括創投、海外投資人，光是要符合上市公司股權分散規範，就不容易。

元大證證實，與Gogoro簽下「財務顧問合約」，正式興櫃輔導合約還在爭取中；Gogoro資深行銷總監陳彥揚回應，Gogoro自2011年創立，推出產品也才2年時間，目前首要之務還是先顧好產品、照顧客戶，上市並非現階段重點，未來會選在台灣還是美國掛牌，無法評論。

（中央社記者田裕斌台北29日電）Gogoro可望成為國內第一家掛牌上市的獨角獸企業，已與元大證券簽訂「財務顧問合約」。不過，證交所主管透露，Gogoro要上市，還有分散股權規定這個大阻礙。

根據規定，企業初次發行（IPO）必須經過競價拍賣作業，且單一投資人透過競拍取得股權不得超過10%。不過，像Gogoro這樣的新創企業，希望能藉IPO引進策略投資人或國際重量級資金，10%的股權又太少，反而盼望主管機關能透過過去詢價圈購等釋股途徑，讓有意投資的大咖進來。

此外，由於電動機車屬於資本及技術密集的產業，Gogoro一旦要IPO，所需資金必定不小，Gogoro也擔心若採競拍籌資，台灣市場會吃不下這麼大的資金需求。

根據台灣證券交易所有價證券上市審查準則修正，大型無獲利企業可上市，除須符合資本額6億元以上的規定外，若市值達50億元以上，最近一年營收超過50億元且較前一年成長、最近一年營業活動現金流量為正數，淨值占實收資本額2/3以上；或是市值達60億元以上，最近一年營收大於30億元且較前一年成長，淨值占實收資本額2/3以上，都可申請上市。

證交所主管表示，Gogoro距離市值60億元以上、最近一年營收大於30億元且較前一年成長、淨值占實收資本額2/3以上這個條件比較接近，雖然之前也曾考慮到香港、美國掛牌的可能性，但在證交所去年拜訪Gogoro之後，Gogoro隨即與元大證券簽下財顧約，某種程度可以窺見Gogoro的意向。（編輯：張良知）1070529