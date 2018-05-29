蘇清泉公開造勢 訴求屏東縣長換人做

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）國民黨「愛台不斷電、青年護台灣」全台接力路跑，今天抵達屏東，黨提名屏東縣長參選人蘇清泉首度公開造勢，政見批屏東人口減少、農產滯銷等，訴求屏東縣長「換人做看看」。

「愛台不斷電、青年護台灣」接力路跑也是年底五合一選舉國民黨屏東縣首場造勢活動，屏東縣議員和屏東市代表參選人30多人下午在屏東市慈鳳宮與蘇清泉一起造勢，蘇清泉帶領向媽祖上香後，在慈鳳宮前造勢發表政見。

蘇清泉先是呼應這次路跑的主訴求「反空污、反核食」，他表示，日本雖經原子彈爆炸、311大海嘯仍繼續發展核能，產油國阿拉伯聯合大公國也在發展核能，台灣沒有自產能源憑什麼說不要核能，還蓋新的燃煤發電廠污染空氣；他同時表示，當立委時就反對日本福島的食品進口台灣。