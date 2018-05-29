感念基層　高市府頒發Takau莿竹獎

許立明表示，今年表揚的名額與獎金提高，頒發的形式再創新，由市府帶頭做起感念基層與肯定勞動價值。秘書處則指出，今年首度以盛大、公開頒獎表揚市府績優基層人員，得獎者包括清潔隊員、殯葬處技工、公墓管理員、動物園照護員等，市長與市府首長全程出席並聆聽「2018Takau莿竹獎」得獎代表致詞，其中來自一甲國中的翁志宏工友是瘖啞人士，他使用手語再經由同樣是獲選人的勞工局陳美鳳小姐口譯得獎感言，傳達其樂在工作與獲獎的感謝，獲得全場感動。

高雄市政府秘書處今(29)日舉辦「2018 Takau莿竹獎頒獎典禮暨專題展」，由市長許立明親自頒發獎座及獎金給從近1萬位市府基層人員選拔出的50位績優工作者，並展開為期一週的「看見他們」專題展，將基層技工、工友與臨時人員最前線辛勞的身影呈現世人面前。

許立明致詞時指出，古早時候高雄遍植Takau莿竹林來保家衛園，所以Takau也是高雄古地名，今年起績優基層人員表揚定名為「Takau莿竹獎」，獎項、獎座都與莿竹結合，提醒古早開墾打拚的精神，也代表績優基層人員的盡忠職守、默默付出，像莿竹林守護在市府公務最前線。

許立明說，在前市長陳菊肯定基層的心意下，今年提高績優基層人員獎勵名額與獎金，技工工友獎勵35名、臨時人員15名，臨時人員的獎勵由去年的5千元禮卷改以與績優職工一樣的1萬元獎金方式頒給，市府以實際方式鼓勵市府基層同仁，獎勵內容也是全台灣公務機關最高等級，而且評選過程是由跨局處高階主管及外聘專家學者從近萬名市府基層人員評選出得獎者，獲獎者絕對實至名歸。

「2018Takau莿竹獎」邀請得獎者家人、同事約250餘人參加頒獎典禮、會後分享茶會與欣賞專題展，頒獎典禮開始由市長及主辦機關秘書處長陳瓊華帶領50位獲獎人走入榮耀之門，踏上表揚大道接受全場觀禮者的掌聲與喝采，陪同觀禮的親友同事們列道兩側獻花祝賀，頒獎典禮中除同步在LED大螢幕上Show出每位獲獎者的影像與得獎感言外，更從中邀請四位得獎者發表感言，多是表達樂在工作的價值和感謝團隊與家人支持，績優基層同仁多是第一次上台講話，服務於殯葬管理處的吳宏騰先生幽默說：「下一次，我就不會那麼緊張了。」市長也幽默回應：「我剛做市長，也是這樣。」

陳瓊華指出，這次能夠盛大辦理，肯定勞動價值也有助社會更多元、開放，所以盛大典禮後還有為期一周專題展，讓基層人員最前線的辛勞、感人故事與得獎心聲展現大眾面前，這些平常不被聽到、不被看到與注意到的聲音和身影，是高雄市政府最珍惜的價值和團隊力量，期待這個展可以帶動更多溝通和瞭解，秘書處邀請市民朋友，把握為期一週的展覽時間前來高雄市政府四維行政中心中庭觀賞，一起「看見他們」。

