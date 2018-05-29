NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈黑豹勁裝奏效　37歲小威首戰過關大玩裸女私密處！泰國特殊行程曝光什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

高市美術館特區　最後精華地標售

記者蔡佳宏／高雄報導2018/05/29 21:33
▲第44期重劃區，區內有美術館特區，未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經之利多，為規劃興建景觀大樓之首選。（圖／高市地政局提供,2018.05.29）
▲第44期重劃區，區內有美術館特區，未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經之利多，為規劃興建景觀大樓之首選。（圖／高市地政局提供,2018.05.29）

高市府地政局107年度第2季開發區土地標售，計17標20筆優質建地，訂於107年6月20日開標，合計總底價27億2912萬4108元。


▲第3標-青海段74．75地號。（圖／高市地政局提供,2018.05.29）

第44期重劃區，東鄰漢神巨蛋商圈及農十六，南隔愛河與中都重劃區相互輝映，地理位置優越，區內美術館特區，因擁有壽山、愛河雙景觀及高優質居住環境，已成為大高雄優質豪宅群落代表。本季推出1筆特定第五種住宅區土地，面積約1808坪，臨美術東四路，近中華一路，往南轉個彎即達美術館園區，由此往快速道路或高鐵站交通均便捷，且未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經之利多，為規劃興建景觀大樓之首選。

高雄大學區段徵收區，繼前幾季標售掀起搶標熱潮後，本季再推出3標3筆土地，其中1筆住四用地，面積約1438坪，位於20米大學南路，距高雄大學正門僅數十米，屬高雄大學第一排精華地，轉個彎即達幸福公園，坐擁公園及校園綠地景觀，適合興建優質住宅大樓； 1筆近高雄大學西側門之住三用地，面積約326坪，雙面臨路，區位具鬧中取靜的特質；另1筆小面積土地，附近有中山高中及家樂福，生活機能優，本季以平實的底價，提供業界及投資人進駐良機。


▲第13標-高坪693地號。（圖／高市地政局提供,2018.05.29）

中都重劃區，串連美術館特區及農16，已成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出3筆土地，其中1筆商二用地，約391坪，臨中華橫四巷，近九如三路及中華二路，附近有榕樹及中庸公園，宜規劃興建優質住宅；另2筆小面積土地，分別位於遼北街及潼關街，面積約99坪及約56坪，近中都溼地公園及中庸公園，投資自用兩相宜。

第82期市地重劃區，位於楠梓區德民新橋及台一線省道旁，附近有高雄都會公園，市府在此興建惠心街橋樑及慈雲寺旁的機車地下道，增加對外交通之便利性。本季推出1筆住三用地，面積約922坪，臨惠勇街及惠誠街，近惠民里公園及楠梓國中、小，環境舒適，搶先入主增值潛力無窮。

海科大東側區段徵收區，對外交通有捷運紅線、縱貫公路及鐵路，又與高雄科技大學、後勁國中小相鄰，具備交通及文教要件，本季推出1標2筆土地，面積約570坪，位於12米金河街及10米道路上，區位條件佳，可望成為買家追逐焦點。 

另第9期、33期、84期、鳳青、樹德市地重劃區及五號道路、高坪二期區段徵收區各推出1或2筆土地，供投資人多種選擇。

地政局第2季土地標售作業於107年5月28日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前投標，另有提供線上看地服務功能，請多利用。
 

關鍵字第44期重劃區中都重劃區美術館特區
銀行志工初體驗　助庇護工廠製皂垃圾自主處理能力　雲林推動MBT

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan