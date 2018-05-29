高市美術館特區　最後精華地標售

第44期重劃區，東鄰漢神巨蛋商圈及農十六，南隔愛河與中都重劃區相互輝映，地理位置優越，區內美術館特區，因擁有壽山、愛河雙景觀及高優質居住環境，已成為大高雄優質豪宅群落代表。本季推出1筆特定第五種住宅區土地，面積約1808坪，臨美術東四路，近中華一路，往南轉個彎即達美術館園區，由此往快速道路或高鐵站交通均便捷，且未來又有鐵路地下化及輕軌捷運行經之利多，為規劃興建景觀大樓之首選。

高雄大學區段徵收區，繼前幾季標售掀起搶標熱潮後，本季再推出3標3筆土地，其中1筆住四用地，面積約1438坪，位於20米大學南路，距高雄大學正門僅數十米，屬高雄大學第一排精華地，轉個彎即達幸福公園，坐擁公園及校園綠地景觀，適合興建優質住宅大樓； 1筆近高雄大學西側門之住三用地，面積約326坪，雙面臨路，區位具鬧中取靜的特質；另1筆小面積土地，附近有中山高中及家樂福，生活機能優，本季以平實的底價，提供業界及投資人進駐良機。



▲第13標-高坪693地號。（圖／高市地政局提供,2018.05.29）

中都重劃區，串連美術館特區及農16，已成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出3筆土地，其中1筆商二用地，約391坪，臨中華橫四巷，近九如三路及中華二路，附近有榕樹及中庸公園，宜規劃興建優質住宅；另2筆小面積土地，分別位於遼北街及潼關街，面積約99坪及約56坪，近中都溼地公園及中庸公園，投資自用兩相宜。

第82期市地重劃區，位於楠梓區德民新橋及台一線省道旁，附近有高雄都會公園，市府在此興建惠心街橋樑及慈雲寺旁的機車地下道，增加對外交通之便利性。本季推出1筆住三用地，面積約922坪，臨惠勇街及惠誠街，近惠民里公園及楠梓國中、小，環境舒適，搶先入主增值潛力無窮。

海科大東側區段徵收區，對外交通有捷運紅線、縱貫公路及鐵路，又與高雄科技大學、後勁國中小相鄰，具備交通及文教要件，本季推出1標2筆土地，面積約570坪，位於12米金河街及10米道路上，區位條件佳，可望成為買家追逐焦點。

另第9期、33期、84期、鳳青、樹德市地重劃區及五號道路、高坪二期區段徵收區各推出1或2筆土地，供投資人多種選擇。

地政局第2季土地標售作業於107年5月28日公告，投資大眾可前往地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前投標，另有提供線上看地服務功能，請多利用。

