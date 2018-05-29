「猜猜我是誰」破功　宜蘭警方破獲電信詐騙機房

警方今年 1 月初佈線得知訊息，縣警局刑警大隊立即組成專案小組深入追查，期間因年關將近，該機房封關 1 個月，致警方無法繼續偵辦。但當劉姓主嫌夥同石姓少年，於 2 月 26 日凌晨在宜蘭市偷車後，持辣椒水到五結鄉、頭城鎮連搶 3 間檳榔攤，得手現金 1 萬 500 元及手機，警方即鎖定劉嫌、石嫌行蹤，順利在台北市中山捷運站逮獲 2 人，全案訊問後將劉嫌依強盜罪移送法辦、石姓少年移送少年法庭審理。

宜蘭縣警察局刑警大隊破獲一起流動電信詐騙機房，警方表示，以楊姓金主及劉姓、吳姓嫌犯為首的詐欺集團，利用無知青少年積欠債務或以金錢借貸關係招攬為旗下成員，以羅東鎮大樓做為掩護，設立流動電信詐欺機房，並以「猜猜我是誰」手法隨機撥打電話，與被害人裝熟，謊稱是某友人，以換了手機號碼，請對方儲存新號碼及更換 LINE 為由，數日後再撥打給被害人行騙。

經專案小組調閱近 3 個月影像分析比對提領車手後，發現該集團另一吳姓主嫌另起爐灶，夥同謝姓等 4 人擔任收簿手及車手，經數月跟監蒐證與埋伏，並報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組見時機成熟， 28 日在檢察官指揮下，動員縣警局刑警大隊、保安隊霹靂員警與台北市內湖分局港墘所約 30 名警力展開收網行動，持宜蘭地院搜索票在宜蘭市一處透天民宅執行攻堅及搜索行動，當場查獲以楊姓金主及吳姓嫌犯為首之詐欺集團共 6 名犯嫌，並查扣詐騙手機 7 支、詐騙民眾電話的客戶基本個資數十張、手寫稿數張、門號儲值收據 1 張、存摺數本、提款卡數張、現金、金項鍊 1 條、咖啡包殘袋、毒品分裝夾鏈袋 2 包、電子磅秤及電信機房設備一批等贓證物。

警方表示，已知被詐騙之被害人至少 10 人以上，每次詐騙金額 3 萬到 100 萬元不等。該詐騙集團係以「猜猜我是誰」手法隨機撥打電話，向被害人謊稱自己換手機號碼了，請對方儲存新號碼及更換 LINE ，數日後再撥打給被害人，聲稱自己幫朋友借一張票，但票今天到期，可是朋友因上海回台班機延誤，但票要先嘎掉，要跟對方借錢周轉，晚上就可以還款。

警方提醒民眾，若接到疑似詐騙電話，切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並撥打「 165 」防詐騙專線或「 110 」電話報案，尋求協助避免遭騙。

