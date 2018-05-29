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中央社

6/4萬安演習人車管制 北市警：違者將開罰

中央社2018/05/29 18:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北29日電）萬安41號演習6月4日登場，台北市政府警察局今天表示，演練時間為30分鐘，請人、車在演習警報發放後進行疏導或就地疏散避難，違者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

107年軍民聯合防空（萬安41號）演習將在6月4日下午1時30分至2時在台北市等北部地區舉行。

台北市政府警察局民防管制中心今天發布新聞稿指出，因應6月4日萬安41號演習實施，演習警報發放後，請人車遵守憲、警及民防人員疏導或就地疏散避難。

同時，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難。

市警局說，下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。

至於高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降，市警局提醒，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。

市警局表示，演習期間若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，將依民防法規定處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

有鑑於萬安39號演習期間，曾有外籍人士在道路上溜滑板而被裁罰3萬元。市警局說，去年依北市居留外僑人口數製作包括英、非、日、越等12國外語宣導單，籲請外籍人士配合管制受好評，今年持續擴大辦理至13國語言及增設手語宣導版。

市警局指出，今年為配合中華電信公司仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊搶救演練預演，5月31日、6月1日及6月4日上午9時30分至下午3時，在北市杭州南路1段（仁愛路至信義路間）將實施交通管制。（編輯：黃于）1070529

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