NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

晶華捷絲旅三重館明年Q2開幕 搶商務客推全新概念房

鉅亨網2018/05/29 18:19
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 旗下設計型風格旅店品牌「Just Sleep 捷絲旅」三重館今 (29) 日舉行上樑儀式，工程單位將開始進行內部裝修，晶華指出，捷絲旅三重館可按預定計畫在明年第 2 季開幕，主要鎖定長期駐點台北的商務客，已規劃出品牌全新概念房。

捷絲旅三重館緊鄰捷運蘆洲線三和國中捷運站 2 號出口，飯店基地面積為 322.77 坪、總樓地板面積為 2,300 坪，初步規劃興建為地上 11 層、地下 3 層，客房共 95 間，以及 1 間供應早餐的休憩空間。

晶華進一步說明，由於原基地前身為木材廠，為保留原工廠的風格與概念，在建築外觀上融入木工廠的懸吊設備，並透過手工磚牆和黑鐵鍛鑄逃生梯營造美式公寓的復古風，主打美式 Loft 工業風，藉由特色旅店的定位做出差異化。

另一方面，由於捷絲旅三重館鎖定需要中長期駐點在台北的專業人士，或走台北深度旅遊的自助客，因此，將導入具有餐廚設備和浴缸，以及加大房間坪數的 Extended Stay (延伸住宿) 概念房。

捷絲旅品牌自 2009 年成立，目前全台共有 7 個據點，包括台北市 3 家、高雄市 2 家、花蓮市 1 家、宜蘭礁溪 1 家，三重館明年加入營運，而台南十鼓館預計 2021 年開幕。

晶華股價日 K 線圖。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字晶華捷絲旅台北特色旅店連鎖飯店headline
宏達電搶進AI領域 醫療事...〈永豐金法說〉Q1手續費收...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan