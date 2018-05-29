晶華捷絲旅三重館明年Q2開幕 搶商務客推全新概念房

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 旗下設計型風格旅店品牌「Just Sleep 捷絲旅」三重館今 (29) 日舉行上樑儀式，工程單位將開始進行內部裝修，晶華指出，捷絲旅三重館可按預定計畫在明年第 2 季開幕，主要鎖定長期駐點台北的商務客，已規劃出品牌全新概念房。

晶華進一步說明，由於原基地前身為木材廠，為保留原工廠的風格與概念，在建築外觀上融入木工廠的懸吊設備，並透過手工磚牆和黑鐵鍛鑄逃生梯營造美式公寓的復古風，主打美式 Loft 工業風，藉由特色旅店的定位做出差異化。

另一方面，由於捷絲旅三重館鎖定需要中長期駐點在台北的專業人士，或走台北深度旅遊的自助客，因此，將導入具有餐廚設備和浴缸，以及加大房間坪數的 Extended Stay (延伸住宿) 概念房。

捷絲旅品牌自 2009 年成立，目前全台共有 7 個據點，包括台北市 3 家、高雄市 2 家、花蓮市 1 家、宜蘭礁溪 1 家，三重館明年加入營運，而台南十鼓館預計 2021 年開幕。