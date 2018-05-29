傳明年新iPhone全採OLED 夏普JDI股價大

若消息屬實，不利於日本顯示器公司（JapanDisplay Inc.）和夏普公司（Sharp Corp.）這兩家液晶顯示（LCD）螢幕供應商，他們至今仍無法量產OLED螢幕。

彭博報導，蘋果公司（Apple Inc.）去年推出3新款iPhone，僅iPhone X採有機發光二極體（OLED）螢幕。蘋果今年稍晚將推出的3新款iPhone，將有2款採OLED螢幕。「電子新聞」的報導暗示，明年所有新款iPhone都會採OLED螢幕。

（中央社東京29日綜合外電報導）南韓「電子新聞」（ET News）網站報導，蘋果公司已決定，明年推出的所有新款iPhone全採用OLED螢幕。分析師雖認為可能性不大，夏普等蘋果LCD螢幕供應商的股價仍應聲重挫。

日本顯示器公司股價今天一度應聲大跌21%，創2014年掛牌以來最大盤中跌幅紀錄，收盤仍重挫7.9%。夏普股價盤中也一度重挫4.3%，收盤仍跌3%。

若蘋果所有款式iPhone全部改採OLED螢幕，將是一大挑戰，因為需求量相當龐大。以去年為例，蘋果一年便賣出2億1600萬支iPhone。

三星電子公司（Samsung Electronics Co.）旗下三星顯示器公司（Samsung Display Co.）是目前唯一蘋果OLED螢幕供應商，但三星自家智慧手機也需要OLED螢幕，限制了供應量。

多數分析師認為，蘋果雖擁抱OLED，明年仍不會全面採用這類螢幕。元大投顧分析師蒲得宇表示，「蘋果明年不太可能推出3款OLED螢幕新機」，因另家OLED主要供應商樂金顯示器公司（LG Display Co.）仍難以進入量產，不太可能將產量由預估今年的500萬至1000萬片，大增到足以供蘋果明年需求。

儘管如此，樂金顯示器公司股價今天仍一度大漲5.9%，創4個月來最大盤中漲幅紀錄，收盤仍勁揚5.2%。三星電子股價則收低1.9%。

駐南韓盆唐（Bundang）的馬基特公司（IHSMarkit）高級主任分析師傑瑞．姜（Jerry Kang）指出：「就我所知，蘋果最終計畫是讓iPhone全部採用OLED螢幕，但在現階段是否成真仍是問號。」

他並說：「因為市場需求問題和價格因素，蘋果一直無法擴大iPhone X產量。」

OLED的技術成本的確一直是一大問題。iPhone X起跳售價便達999美元（近新台幣3萬元），若蘋果明年新機全改用OLED螢幕，將難以推出售價讓一般消費者可負擔的iPhone。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070529