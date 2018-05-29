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王大閎辭世 登月紀念碑成遺願

中央社2018/05/29 18:13
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北29日電）建築師王大閎兒子王守正今天證實，王大閎於昨晚過世，王守正表示，王大閎此生最大遺願就是未能完成「登陸月球紀念碑」，未來也想推動這項計畫，完成王大閎的心願。

王大閎是台灣近代建築界的代表人物，也是第一代接受西方教育的華人建築師，作品融合東方文化內涵與西方現代建築特色，透過建築傳遞人文精神。王大閎曾留學英國劍橋、美國哈佛大學，在哈佛念建築所時，同班同學就是被譽為「現代主義建築的最後大師」的貝聿銘。

王大閎最有名的建築是設計外交部與國父紀念館，不過他在設計國父紀念館的過程卻充滿波折，王守正說：「爸爸在家裡很少談公事，沒把委屈說出來，但從他寫的文章可以看得出來。」

當年設計國父紀念館時，蔣介石想要讓屋頂有清代宮殿的風格，一度延宕進度，後來王大閎說服蔣介石，認為孫中山革命就是要推翻滿清，要是紀念館仿效清朝宮廷模樣，對孫中山不就是一種諷刺？後來才改採文官紗帽造型的屋頂造型，隱喻權力的象徵。

銘傳大學建築系專任助理教授徐明松認為，王大閎在建築史上的地位，除了是把中式建築與西式建築融合外，在戰後台灣物資貧乏下，要以有限材料蓋出國父紀念館，非常難得，「國父紀念館雖然蓋成中國式屋頂，但下方沒有太多裝飾性的元素，是現代建築結合傳統的代表」。

不過王守正提到，王大閎最大的遺願是未能完成登陸月球紀念碑。登陸月球紀念碑的創作，源自王大閎的太空夢，1967年王大閎就完成登陸月球紀念碑設計案，1969年阿姆斯壯左腳踏上月球第一步後，「登陸月球紀念碑」隨之完成最後設計。

高252.71呎的純白紀念碑，象徵月球與地球之間的最大距離252710哩，紀念碑由兩片高窄的碑塔組成，內部圍成一間紀念堂，灑落的陽光來自上方一道直直挑空至頂部的窄縫，創造出有如教堂般的肅穆。

王守正表示，王大閎建築研究與保存學會有意推動完成登陸月球紀念碑，希望藉由後人的力量，完成王大閎生前的夢想。（編輯：陳清芳）1070529

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