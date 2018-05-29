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小燈泡案開庭 法院傳台大醫師說明鑑定報告

中央社2018/05/29 18:19
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北29日電）台灣高等法院審理「小燈泡案」，今天傳訊台大醫院精神醫學部主任吳建昌，到庭說明王姓犯嫌的精神鑑定報告結果，檢辯雙方也進行交互詰問。

吳建昌說，這次的鑑定報告是由3名醫師、一名社工師、一名心理師分工進行，採大綱式、半結構式會談，也蒐集王男的家庭生活史、就學史、心性史、職業史等資料，並測驗王的心理、智力等項目。

鑑定報告中，法院主要有5個問題要請台大進行鑑定，例如王男的殺人動機與其罹患精神疾患有無關聯、行為時對違法性行為的認知、行為時的精神及控制能力是否喪失或降低、有無智力發展障礙或遲緩，以及再犯性與有何方式可以降低等。

吳建昌表示，王男的殺人動機與偏邏輯思考、視幻覺、妄想有所關連，也有思覺失調症，例如王以為殺女童就有四川女子找他傳宗接代，認為自己是劉備、美國總統等；殺人動機來源很多，沒有證據證明王男有殺人慣性；案發時王男的控制力頂多是減低，但沒有到顯著。

吳建昌指出，王男的個性屬於內向型，對很多事情採「逆來順受」，對社會規範的遵守程度不高也不低；根據臨床觀點推估，王男對於殺人違法性仍有良好程度的理解，但王認為中華民國法律無法制裁他。

吳建昌說，王男這次的犯罪過程，看起來是有條理、有時序及目標的，王也在等待一個機會，他認為機不可失，才一鼓作氣去做。

吳建昌也說，王男沒有智力發展障礙或遲緩，也與同齡者相當，若有缺損可能是因思覺失調所影響，而在適宜的醫療行為關注下，缺損情況是有改善空間；王男目前在羈押中，再犯的危險性有變低的情況，但以後很難講。

法官也問吳建昌，王男一審時由榮總醫院做的精神鑑定，和本次鑑定有無不同，是否適合做監護處分，以及案發時的辨識能力；吳答，榮總做的精神鑑定和台大做的「沒有大不同，只有小不同」，監護處分刑後做比較好，王男的辨識能力有降低，但不敢說有無顯著降低。

小燈泡的母親與其律師全場聆聽，但未多表示意見，法官庭末諭知6月5日續行言詞辯論。

4歲女童小燈泡前年3月突遭持剁骨刀的王男從後方猛砍頸部，導致女童身首異處，當場死亡。一審士林地方法院去年5月間審酌王男再犯風險高，犯後沒有絲毫罪惡感、同理心及悔意，但受限聯合國兩公約規定，不得對精神障礙者及身心障礙者判死為由，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身；全案經上訴，目前由高院審理中。（編輯：劉政權）1070529

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