暖警張木森獲頒「查尋高手」　扮演失和家庭溝通橋樑

48歲的張員至今已從警20幾年，在所裡經常處理民眾因親人之間意外或衝動而負氣離家出走或失智老人、幼童迷路等，而造成親人之間的擔心掛念，張員對每位報案失蹤人口的家屬皆抱持同理心，因此，每天上班固定到警政系統裡特別留意失蹤人口的任何訊息，也發揮過人的記憶力將相關線索及特性牢記在腦海中，希望執勤中能夠發現更多需要幫助的人，讓親人能夠順利團圓。

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐張木森在106年間即找到包含失智老人、中輟兒童少年等82名失蹤人口，張員優異的表現25日於國際失蹤兒童日於警政署獲頒「106年失蹤人口查尋工作績優員警」表揚，獲得失蹤人口「查尋高手」的殊榮肯定，意義非凡。

令他印象最深刻的是，曾經有一名少女在網路上結交網友，因而離家出走，張員體恤家長心急想得知子女是否平安的心情，便主動積極從各式管道尋得該名網友及家長聯繫方式，並苦口婆心委請該名網友家長勸導，以情同父母的同理心關心該名少女狀況，鍥而不捨之下，終於軟化少女心防，讓該名失蹤少女願意返回家庭溫暖的懷抱，更進一步協助父母與少女團圓，令少女父母親深感窩心，感謝警方幫忙，張員表示這份成就感不僅無價，也不是行政獎勵所能取代的。

張員憑著這股為民服務的熱忱與衝勁，把握上班時間每分每秒，爭取查尋時效與契機，即使在協尋過程常常碰壁，也要試過各種可能，甚而適時扮演失蹤人與親屬間溝通橋樑，廣獲民眾高度感謝與讚譽。

