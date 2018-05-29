NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

暖警張木森獲頒「查尋高手」　扮演失和家庭溝通橋樑

記者鄧力軍／台中報導2018/05/29 18:38
▲台中市南屯派出所員警張木森獲警政署長陳家欣「106年失蹤人口查尋工作績優員警」表揚。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.29)
▲台中市南屯派出所員警張木森獲警政署長陳家欣「106年失蹤人口查尋工作績優員警」表揚。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.05.29)

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐張木森在106年間即找到包含失智老人、中輟兒童少年等82名失蹤人口，張員優異的表現25日於國際失蹤兒童日於警政署獲頒「106年失蹤人口查尋工作績優員警」表揚，獲得失蹤人口「查尋高手」的殊榮肯定，意義非凡。

48歲的張員至今已從警20幾年，在所裡經常處理民眾因親人之間意外或衝動而負氣離家出走或失智老人、幼童迷路等，而造成親人之間的擔心掛念，張員對每位報案失蹤人口的家屬皆抱持同理心，因此，每天上班固定到警政系統裡特別留意失蹤人口的任何訊息，也發揮過人的記憶力將相關線索及特性牢記在腦海中，希望執勤中能夠發現更多需要幫助的人，讓親人能夠順利團圓。

令他印象最深刻的是，曾經有一名少女在網路上結交網友，因而離家出走，張員體恤家長心急想得知子女是否平安的心情，便主動積極從各式管道尋得該名網友及家長聯繫方式，並苦口婆心委請該名網友家長勸導，以情同父母的同理心關心該名少女狀況，鍥而不捨之下，終於軟化少女心防，讓該名失蹤少女願意返回家庭溫暖的懷抱，更進一步協助父母與少女團圓，令少女父母親深感窩心，感謝警方幫忙，張員表示這份成就感不僅無價，也不是行政獎勵所能取代的。

張員憑著這股為民服務的熱忱與衝勁，把握上班時間每分每秒，爭取查尋時效與契機，即使在協尋過程常常碰壁，也要試過各種可能，甚而適時扮演失蹤人與親屬間溝通橋樑，廣獲民眾高度感謝與讚譽。
 

關鍵字警政署陳家欣第四分局南屯派出所張木森尋人高手
文資審議通過　淨業院成新竹市古蹟感念基層　高市府頒發莿竹獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan