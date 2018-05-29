開箱文／5千日幣入住星野　旭川話題新飯店搶先看

▲飯店過去為旭川格蘭飯店 Asahikawa Grand Hotel ，外觀仍保留紅牆歐式建築。（圖／記者陳致宇攝）

日本頂級度假村品牌「星野」以優質服務及奢華住宿著稱，吸引不少台灣遊客指名入住，但高貴的價格卻也讓更多人望之卻步。近期該集團宣布成立全新都市觀光酒店品牌「 OMO 」，強調不僅提供住宿，還能帶著旅客一起探索旅遊書上沒寫的私房景點。首間 OMO 7 旭川在 4 月 28 日正式開幕，每人 5,000 日幣起跳的親民價格，一推出就成為當地最具話題的新飯店。



▲飯店融合旭川當地自然特色，大廳大量使用以白樺木為裝潢主要材料，製作各種傢俱及裝置藝術。（圖／記者陳致宇攝）



▲櫃檯旁提供自助迎賓飲料，每季都會有不同口味，水龍頭上是可愛的熊與鮭魚造型。（圖／記者陳致宇攝）

星野集團旗下首間 OMO 7 旭川位於旭川車站周邊，該建築物過去為旭川格蘭飯店 Asahikawa Grand Hotel ，集團收購後保留紅牆歐式外觀與房間結構，只有將一樓大廳及逾半數房間改建。



▲大廳的巨型地圖上標註著周邊景點及在地人口袋餐廳名單。（圖／記者陳致宇攝）



▲閱讀區提供旭川及北海道相關文學及觀光刊物供房客免費借閱。（圖／記者陳致宇攝）



▲商品區引進旭川當地藝術家作品。（圖／記者陳致宇攝）



▲飯店內也有北海道知名的文創商品。（圖／記者陳致宇攝）

在一樓大廳部分，飯店融合旭川當地自然特色，以白樺木為主要材料製作各種傢俱及裝置藝術，一旁還設置閱讀區，提供旭川及北海道相關文學及觀光刊物供房客免費借閱，商品區則是引進旭川當地藝術家作品與文創商品，另外也提供北海道知名伴手禮販售。



▲新改建的「 DANRAN Room 」，繽紛色彩打造大人的童趣空間。（圖／記者陳致宇攝）



▲半數左右房間沿用格蘭飯店的設計，雖然空間較 DANRAN Room 大，但因未進行大規模裝修顯得有些老舊。（圖／記者陳致宇攝）



▲房間內擺放周邊餐廳及景點介紹，很多都是旅遊書沒有的私房景點。（圖／記者陳致宇攝）



▲房間浴室使用負離子吹風機受到不少女性歡迎。（圖／記者陳致宇攝）

整棟飯店共計 237 間房，其中 116 間為新改建的「 DANRAN Room 」，讓好友出門可以有個歡樂空間，並在兩張床的中間放置書桌，一起討論明天旅途的作戰計畫；其餘房間則沿用格蘭飯店的設計，有雙人房、三人房與四人房型，雖然空間較 DANRAN Room 大，但因未進行大規模裝修顯得有些老舊。



▲一樓咖啡廳是吃早餐的地點，到了晚上則會搖身一變成為時尚酒吧。（圖／記者陳致宇攝）



▲早餐提供西式及日式兩種選擇，招牌則是現烤鬆餅搭配手工果醬。（圖／記者陳致宇攝）



▲飯店提供達人美食導覽，但目前僅有日語服務，想要預約的旅客須有日文基礎。（圖／記者陳致宇攝）



▲導覽員除了介紹景點之外，還會帶著大家一起到街頭巷弄尋找隱藏版美食。（圖／記者陳致宇攝）

而新品牌強調「完全享受旅行樂趣、深度感受周邊魅力」，因此飯店提供特別的達人美食導覽服務，由在地人帶領旅客感受旭川夜生活的魅力，除了介紹景點之外，還會帶著大家一起到街頭巷弄尋找隱藏版美食，但目前僅有日語服務，想要預約的旅客須有日文基礎。