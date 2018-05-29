〈永豐金法說〉Q1手續費收入雙位數成長 年增22.

永豐金控 (2890-TW) 今 (29) 召開法人說明會，第一季獲利交出亮眼的成績單，主要是核心收益手續費收入較去年出現「雙位數」的大幅成長，總經理朱士廷表示，在證券財富管理轉型成效持續顯現，以及銀行財富管理業務的成長之下，金控第一季手續費淨收益達 29.21 億元，較上季成長 28.1%，也較去年同期成長 22.4%，優於同業。

永豐金控自結第一季稅後淨利 26.49 億元，較去年出現「雙位數」的大幅成長，不僅較去年同期成長 12.1% ，也較上季大幅成長 18.1%，主要是來自證券及銀行的手續費成長動力。