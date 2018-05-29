〈永豐金法說〉Q1手續費收入雙位數成長 年增22.

永豐金控 (2890-TW) 今 (29) 召開法人說明會，第一季獲利交出亮眼的成績單，主要是核心收益手續費收入較去年出現「雙位數」的大幅成長，總經理朱士廷表示，在證券財富管理轉型成效持續顯現，以及銀行財富管理業務的成長之下，金控第一季手續費淨收益達 29.21 億元，較上季成長 28.1%，也較去年同期成長 22.4%，優於同業。
永豐金控自結第一季稅後淨利 26.49 億元，較去年出現「雙位數」的大幅成長，不僅較去年同期成長 12.1% ，也較上季大幅成長 18.1%，主要是來自證券及銀行的手續費成長動力。
朱士廷指出，銀行第一季手續費收入達 11.55 億元，較上季成長 67%，較去年同期成長 14.6%，其中以保險佔約 55%、信託理財佔 40%、一般信託與保管約佔 5%。銀行財富管理較上季大幅成長的主要原因是保險與基金手續費收入皆大幅成長。
證券的淨手續費收入達 12.45 億元，較上季成長 12.5%，較去年同期成長 39.0%。永豐金證券在現貨市佔率、融資餘額市占率、期權市佔率與複委託市佔率都穩定在市場前四大，承銷主辦案件增加也帶動手續費收入成長的原因。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>