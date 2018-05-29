吳茂昆請辭 賴揆：贊成他以一樣標準檢驗自己

（中央社記者范正祥台北29日電）教育部長吳茂昆請辭，行政院長賴清德今天表示，贊成吳茂昆要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此接受吳茂昆的辭呈。

今天是立法院第九屆第五會期最後一次院會，賴清德傍晚前往立法院致意。賴清德抵達立法院，回應媒體詢問吳茂昆請辭一事時，作了以上表示。

賴清德表示，吳茂昆上週末透過行政院秘書長卓榮泰向他請辭，「今天早上我們兩人通過了電話，我贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此我接受他的辭呈。」

關於吳茂昆請辭的原因，賴清德說，事情是發生在2005年的10月份，當時吳茂昆是國科會主委，向行政院請假，出席當時在中國舉辦的兩場國際會議。吳茂昆在參加完第一場在蘇州舉行的國際學術會議之後，應其恩師朱經武教授的邀請，利用週末前往浙江，參加由香港科技大學和浙江大學共同舉辦的國際學術高峰會。