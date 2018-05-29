NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈荔枝椿象干擾　彰「避霾祕境」封閉食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

吳茂昆請辭 賴揆：贊成他以一樣標準檢驗自己

中央社2018/05/29 18:29
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥台北29日電）教育部長吳茂昆請辭，行政院長賴清德今天表示，贊成吳茂昆要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此接受吳茂昆的辭呈。

今天是立法院第九屆第五會期最後一次院會，賴清德傍晚前往立法院致意。賴清德抵達立法院，回應媒體詢問吳茂昆請辭一事時，作了以上表示。

賴清德表示，吳茂昆上週末透過行政院秘書長卓榮泰向他請辭，「今天早上我們兩人通過了電話，我贊成他要以一樣的標準檢驗自己的理念，因此我接受他的辭呈。」

關於吳茂昆請辭的原因，賴清德說，事情是發生在2005年的10月份，當時吳茂昆是國科會主委，向行政院請假，出席當時在中國舉辦的兩場國際會議。吳茂昆在參加完第一場在蘇州舉行的國際學術會議之後，應其恩師朱經武教授的邀請，利用週末前往浙江，參加由香港科技大學和浙江大學共同舉辦的國際學術高峰會。

賴清德指出，那場高峰會除了朱經武以外，也有國際諾貝爾獎得主及各國的科技政策負責人。吳茂昆一直到最近才知道兩場的國際研討會，當時行政院只准第一場。

賴清德表示，吳茂昆認為身為教育部長，應該要用同一個標準，甚至更高的道德標準檢驗自己。吳茂昆希望辭去教育部長職務，止住紛爭，讓教育部的工作也能夠順利的推展。

至於吳茂昆請辭之後，賴清德說，「先由次長代理，繼任的人選，我們會擇期再向社會大眾報告。」（編輯：李淑華）1070529

網路揪團登七彩湖 蔡女疑迷途失高溫不斷校舍悶熱 中市府改...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan