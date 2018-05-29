社區長輩高鐵站齊樂快閃　展現活躍老化精神

大雅區四個社區齊聚在高鐵臺中站，以花舞快閃為臺中花博暖身，分別由西寶社區發展協會、麥之鄉產業發展協會、草本坊關懷協會以及大雅社區發展協會等四個社區照顧關懷據點的長輩共同參與。其中，西寶社區以終身學習及人文農村發展為主軸，讓在地「農光煥發」為目標；麥之鄉協會以大雅小麥特色並讓遊客深度瞭解在地「農」文化及「農」產業，發揚社區的「農」的特色與「農」的傳奇；草本坊協會發展協會以「草本」為主，提供老人們養生觀念，促進老人健康、延緩老化。

台中市府社會局委託財團法人老五老基金會辦理第二區社區培力中心，輔導大雅區的四個社區照顧關懷據點，以 2018 年花博在臺中為主題，設計適合長輩律動的舞蹈，提升長者身體機能。 10 多位超過 80 歲的長輩 29 日在高鐵臺中站，以快閃活動表演方式，展現長輩活躍老化的精神。

大雅社區則致力於照顧中低收入戶及貧困獨居老人、獨居身心障礙者以及單親弱勢學童。這四個很有特色的社區長輩們一起在高鐵臺中站展現款款風情、活力十足的舞姿，吸引民眾駐足觀賞；更有 10 多位高齡 80 多歲的長輩，秉持著活到老跳到老的精神，熱情參與表演，現場民眾也都為長輩們的活力喝采。

▲大雅區四個社區長輩齊聚在高鐵臺中站，以花舞快閃為臺中花博暖身。(圖／老五老基金會提供2018.5.29)

老五老基金會林素蘭副區長指出，臺中市辦理社區照顧關懷據點為預防性的照顧服務，也是最貼近社區長輩看得到用得到的服務。今年度社會局委託財團法人老五老基金會成立第二區社區培力中心，透過花草的概念延續及創新導入據點的課程，如花舞躍動班、花園工作坊、花藝綻放班以及花樂繽紛班四大課程，並加強導入花博重點區的據點，讓社區長輩們透過活動，在藝術氛圍中讓身體更有活力及保持健康愉悅。

林素蘭表示，據點長輩們除了 29 日到高鐵站外，接下來六至七月也會陸續有其他據點長輩，在各個不同的公共場所(如市場、百貨公司、廟宇等)進行表演；民眾若看到可愛的長輩們表演，請不吝惜給予掌聲及鼓勵，也歡迎民眾一起與長輩翩翩起舞，將歡樂及不老精神散播各地。