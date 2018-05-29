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娛樂

圖輯／「千年一問 鄭問紀念展」　阿信跨刀致敬

圖輯／記者林柏年2018/05/29 19:14

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信（左）跟導演陳奕仁現身記者會，並聯手製作短片，向鄭問致敬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信（左）跟導演陳奕仁現身記者會，並聯手製作短片，向鄭問致敬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信（左）跟導演陳奕仁現身記者會，並聯手製作短片，向鄭問致敬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信（左）跟導演陳奕仁現身記者會，並聯手製作短片，向鄭問致敬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

  • ▲「千年一問–鄭問故宮大展」，文化部長鄭麗君（右2）、已故漫畫大師鄭問弟子鍾孟舜（右）、五月天主唱阿信（左2）與MV導演陳奕仁（左）等人出席向鄭問致敬。

  • ▲五月天阿信推薦大家來看鄭問的展覽。（圖／記者林柏年攝 , 2018.05.29）

由文化部、故宮與中華文化總會協辦，暑假將在故宮登場的「千年一問 鄭問故宮大展」紀念已故漫畫家「鄭問」，今（29）日舉辦記者會，身為鄭問鐵粉的「五月天」主唱阿信與知名導演陳奕仁現身記者會，聯手製作展覽宣傳短片，向這位台灣一代漫畫宗師致敬。擁有廣大粉絲的「阿信」，希望透過自己的影響力，告訴粉絲：「要來看展喔！不然我會生氣。」

關鍵字五月天故宮阿信陳奕仁鄭問
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