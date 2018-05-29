圖輯／「千年一問 鄭問紀念展」　阿信跨刀致敬

由文化部、故宮與中華文化總會協辦，暑假將在故宮登場的「千年一問 鄭問故宮大展」紀念已故漫畫家「鄭問」，今（29）日舉辦記者會，身為鄭問鐵粉的「五月天」主唱阿信與知名導演陳奕仁現身記者會，聯手製作展覽宣傳短片，向這位台灣一代漫畫宗師致敬。擁有廣大粉絲的「阿信」，希望透過自己的影響力，告訴粉絲：「要來看展喔！不然我會生氣。」