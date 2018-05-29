棒壘球場沒水電沒執照　陳學聖批市長為搶功先啟用

國民黨桃園市長參選人陳學聖今(29)日在臉書上貼出一段新屋棒壘球場沒有水電和使用執照，卻已經啟用且有民眾入內舉辦球賽的影片，認為這是市長鄭文燦為了搶功，還沒做好應有的準備就讓球場啟用，萬一有民眾使用球場受傷出了問題，誰能為此負責？

陳學聖說，這段影片是他這兩天去新屋棒壘球場拍的影片，這個球場去年4月啟用到現在，竟然沒有水沒有電也沒有使用執照。而且不只有這裡，包括蘆竹、楊梅新啟用的4座球場，都面臨了同樣的情況。他質疑，為什麼市政府要急者啟用這些球場，但是卻問題叢生，沒有水沒有電，這些球場要怎麼營運下去？陳學聖說：「我覺得市政府做事情真的要好好的去檢討改進，這樣子的去搶功，真的會出很大的問題。」他強調，如果選上市長的話，絕對不會放任這樣的事情發生。