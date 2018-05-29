棒壘球場沒水電沒執照　陳學聖批市長為搶功先啟用

國民黨桃園市長參選人陳學聖今(29)日在臉書上貼出一段新屋棒壘球場沒有水電和使用執照，卻已經啟用且有民眾入內舉辦球賽的影片，認為這是市長鄭文燦為了搶功，還沒做好應有的準備就讓球場啟用，萬一有民眾使用球場受傷出了問題，誰能為此負責？
陳學聖說，這段影片是他這兩天去新屋棒壘球場拍的影片，這個球場去年4月啟用到現在，竟然沒有水沒有電也沒有使用執照。而且不只有這裡，包括蘆竹、楊梅新啟用的4座球場，都面臨了同樣的情況。他質疑，為什麼市政府要急者啟用這些球場，但是卻問題叢生，沒有水沒有電，這些球場要怎麼營運下去？陳學聖說：「我覺得市政府做事情真的要好好的去檢討改進，這樣子的去搶功，真的會出很大的問題。」他強調，如果選上市長的話，絕對不會放任這樣的事情發生。
桃園市府體育局副局長房瑞文表示，目前八德、新屋、楊梅和觀音4座棒壘球場的硬體已經完工，是不需要使用執照就可以開放使用，目前也都有申請臨時的水電，現在要申請的是臨時使用執照，因為這是頭一遭使用學校的用地來做為體育設施，所以有一些法規須要克服，請照的部分是因為有一些附屬設施，例如看台、球員休息室、廁所這幾個部份是需要申請使用執照，希望最快6月中旬至下旬就可以完成臨時許可的請領，到時候就可以申請正式的水電設施了。