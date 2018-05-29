NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈食尚盛會開跑　浩子竟組女子天團雲林劉厝太子爺生日　引村民尋臭點什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

棒壘球場沒水電沒執照　陳學聖批市長為搶功先啟用

記者李春台／桃園報導2018/05/29 18:50
▲106年5月9日市長鄭文燦主持新屋棒壘球場啟用典禮。（圖／桃園市政府提供 , 2018.05.29）
▲106年5月9日市長鄭文燦主持新屋棒壘球場啟用典禮。（圖／桃園市政府提供 , 2018.05.29）

國民黨桃園市長參選人陳學聖今(29)日在臉書上貼出一段新屋棒壘球場沒有水電和使用執照，卻已經啟用且有民眾入內舉辦球賽的影片，認為這是市長鄭文燦為了搶功，還沒做好應有的準備就讓球場啟用，萬一有民眾使用球場受傷出了問題，誰能為此負責？

陳學聖說，這段影片是他這兩天去新屋棒壘球場拍的影片，這個球場去年4月啟用到現在，竟然沒有水沒有電也沒有使用執照。而且不只有這裡，包括蘆竹、楊梅新啟用的4座球場，都面臨了同樣的情況。他質疑，為什麼市政府要急者啟用這些球場，但是卻問題叢生，沒有水沒有電，這些球場要怎麼營運下去？陳學聖說：「我覺得市政府做事情真的要好好的去檢討改進，這樣子的去搶功，真的會出很大的問題。」他強調，如果選上市長的話，絕對不會放任這樣的事情發生。

桃園市府體育局副局長房瑞文表示，目前八德、新屋、楊梅和觀音4座棒壘球場的硬體已經完工，是不需要使用執照就可以開放使用，目前也都有申請臨時的水電，現在要申請的是臨時使用執照，因為這是頭一遭使用學校的用地來做為體育設施，所以有一些法規須要克服，請照的部分是因為有一些附屬設施，例如看台、球員休息室、廁所這幾個部份是需要申請使用執照，希望最快6月中旬至下旬就可以完成臨時許可的請領，到時候就可以申請正式的水電設施了。

關鍵字新屋棒壘球場使用執照房瑞文鄭文燦陳學聖
感念基層　高市府頒發莿竹獎長輩齊樂快閃　展現活躍老化精神

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan